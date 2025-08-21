Del 22 al 31 de agosto, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México será sede de la XXV Feria del Libro Católico, un evento dedicado a la difusión de contenidos teológicos, litúrgicos, pastorales, devocionales y catequéticos.

En entrevista para ACI Prensa, Itzel Guadalupe Mares Cadena, directora de la Dimensión de Educación y Cultura de la Arquidiócesis Primada de México, explicó que la feria representa una oportunidad para promover la lectura “como una actividad enriquecedora, no sólo intelectual, sino también espiritual”.

Asimismo, indicó que los asistentes podrán acceder a textos que “invitan a la reflexión, al crecimiento personal y al encuentro con Dios. Ofreceremos alternativas al contenido superficial que muchas veces domina el mercado editorial secular”.

Mares Cadena reconoció que es difícil encontrar “buenos libros católicos” en librerías comerciales y destacó que esta feria garantiza materiales que “son fieles a la enseñanza católica, especialmente en tiempos de confusión ideológica”. Señaló que el evento constituye una “forma de combatir el desconocimiento o la confusión doctrinal en un mundo con tantas voces contradictorias”.

Añadió que la feria ofrecerá también un “espacio donde los fieles pueden compartir inquietudes, descubrir nuevas lecturas y sentirse parte de una comunidad creyente con intereses similares. Permite el diálogo entre autores, lectores y líderes pastorales”.

Por otro lado, Mares Cadena aseguró que, a través de “libros accesibles, testimonios y literatura narrativa católica, se puede llegar al corazón de personas que no asistirían a una Misa”, o que se encuentran alejados de la fe, por lo que esta feria también se presenta como una “importante herramienta para la evangelización para los retos actuales”.

Novedades de la feria

Para esta edición participarán librerías y editoriales como Cristo Misionero, VERBUM, Verbo Divino, Buena Prensa, San Pablo, Paulina, Casa del Catequista, DIFEMUSA, distribuidora El Relicario, Plazacatólica, Espíritu Santo en librería Movimiento, Editorial Santa Teresa y Ediciones Pastorales y el semanario arquidiocesano Desde la Fe.

Entre las novedades, Mares Cadena compartió que se encontrarán libros como El hijo del carpintero, de Roberto O’Farrill (VERBUM); La asesoría espiritual, de David García Pulido; Mística y profecía de la vida consagrada hoy, de María Elena Pacheco; Teresa de Jesús: pedagogía del amor, de Jesús Barrena Sánchez; así como los itinerarios de catequesis de iniciación cristiana, una lotería guadalupana y materiales sobre el Magisterio de la Iglesia.

Exposición de reliquias

Como parte de la tradición de la feria, se llevará a cabo la Exposición de Reliquias de Santos. Mares Cadena explicó que se podrán admirar reliquias de primer y segundo grado de diversos santos, incluyendo Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, y señaló que los visitantes podrán “visitar esta exposición y también solicitar un momento de devoción y oración ante alguna reliquia en especial”.

La directora concluyó invitando a los fieles a “descubrir recursos que nos ayudan a crecer como Iglesia Católica”, y afirmó que vale la pena participar “en algo que fue pensado y preparado especialmente para las familias católicas y personas que se interesan en el conocimiento y profundización de su fe”.