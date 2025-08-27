El proyecto de ley que equiparaba la brujería con la religión fue retirado del Senado de Colombia, una decisión que ha sido destacada por parlamentarios católicos.

Se trata del proyecto de ley 58 presentado por el senador del Pacto Histórico, Carlos Benavides Mora, para modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994 que regula en Colombia el derecho a la libertad religiosa y de cultos.

El proyecto proponía eliminar el párrafo que excluye “las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos; el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión”.

De haber sido aprobado, la ley de libertad religiosa habría incluido “las prácticas espirituales ancestrales, indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y demás expresiones tradicionales”.

Esto fue rechazado por sectores sociales y por la Bancada Provida, que en un comunicado del 21 de agosto señaló que dicho texto respondía “a ideologías que buscan relativizar la fe”, equiparando “prácticas ancestrales con la verdad revelada del Evangelio”.

Por su parte, el Rosario de Hombres – Colombia, que organiza el rezo de la oración mariana en todo el país, había convocado a una marcha el 3 de septiembre hacia el Ministerio del Interior, donde funciona la Dirección de Asuntos Religiosos.

Sin embargo, ayer se conoció que el proyecto de ley 58 fue retirado del Senado, al igual que el proyecto de ley 57 —presentado también por Carlos Benavides— que establecía un control sobre las entidades religiosas.

“El Congreso de la República acaba de archivar dos proyectos de ley, dos iniciativas que buscaban elevar de estatus a todas estas prácticas esotéricas de chamanismo, brujería a estatus de religión y crear también una entidad que vigile y controle todas las entidades religiosas”, expresó el senador Mauricio Giraldo.

El senador provida señaló que “la Iglesia merece independencia” y que “nuestra fe católica merece respeto y no vamos a permitir que sigan presentando esas iniciativas”.

Por su parte, el representante en la Cámara por el departamento de Antioquia, relató que habían recibido mensajes de personas preocupadas por ambos proyectos. Los cuales no prosperaron gracias a los parlamentarios que se sumaron al rechazo.

“Empezamos a hablar aquí en el Congreso del proyecto, lo inconveniente que era, y logramos el objetivo. Gracias a la presión mediática, gracias a ustedes, todos los colombianos que estuvieron atentos, gracias por supuesto a los congresistas, a la Bancada Provida, a la familia que defiende también la fe y, por supuesto, gracias a Dios, lo logramos”, afirmó.



