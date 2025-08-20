Los devotos del Siervo de Dios Rafael García Herreros vivieron ayer un día de fiesta con la consagración de la iglesia del barrio Minuto de Dios a San Juan Eudes, un templo que era esperado desde hace casi 30 años.

El barrio Minuto de Dios está ubicado en el occidente de Bogotá, dentro de la Diócesis de Engativá. Esta obra social que el P. García Herreros fundó en 1957, tuvo un primer templo que fue bendecido en 1961 y que fue pastoreado por el sacerdote hasta su fallecimiento en 1992.

Sin embargo, dos años después fue cerrado por problemas en su estructura y demolido en 1998, comenzando la construcción de la nueva iglesia.

Desde tempranas horas, los devotos de San Juan Eudes se congregaron para la Eucaristía de consagración del nuevo templo. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

Si bien aún no está culminado al cien por ciento —por ejemplo, falta colocar la cruz sobre la cúpula—, ayer fue consagrado a San Juan Eudes, fundador de la Congregación de Jesús y María (eudistas), a la que pertenece el Siervo de Dios García Herreros.

El P. Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Corporación El Minuto de Dios, agradeció al Señor por el hecho de que la inauguración haya coincidido “con la fiesta de San Juan Eudes, que para todos nosotros es nuestro padre, nuestro modelo y es el que nos motiva realmente a trabajar por Cristo y por la Iglesia”.

La celebración comenzó con una procesión en la plaza de Banderas, donde está ubicada la nueva iglesia San Juan Eudes. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

En ese sentido, invitó a quienes no pudieron asistir a la Misa a que “lleguen a esta casa”, que ha sido designada iglesia jubilar, “para orar e intimar su relación con Dios y con Jesucristo, a pedirle al Señor bendiciones”. “Todo esto es para nosotros un motivo de alegría”, expresó.

Por su parte, el P. Camilo Bernal, vicepresidente de la Corporación El Minuto de Dios, recordó que San Juan Eudes “quería que nuestro corazón fuera hoguera de amor, y que esa hoguera de amor, de compasión, de misericordia, se extienda a toda la humanidad”, sirviendo especialmente a los más pobres.

El Obispo de Engativá, Mons. Germán Medina, fue el encargado de inaugurar y consagrar el nuevo templo. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

Ser memoria viviente de la misericordia de Dios

La consagración del templo estuvo a cargo del Obispo de Engativá, Mons. Germán Medina, quien recordó la figura del P. García Herreros, cuya apertura “a la acción del Espíritu de Jesucristo” se manifestó en obras “que revelan la actualidad del carisma eudista y la audacia de encarnarlo en medio de los desafíos que señalan los signos de los tiempos”.

“Desde su ministerio sacerdotal, como párroco, consagró su vida a buscar el desarrollo integral de las personas, las familias y las comunidades. La gran obra del Minuto de Dios, organizada en sus corporaciones y fundaciones, es hoy signo del Reino. Como la pequeña semilla de mostaza que sembrada creció hasta convertirse en un árbol donde incluso los pájaros hacen su nido”, destacó.

La Misa fue concelebrada por sacerdotes eudistas y diocesanos. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

Mons. Medina recordó que tuvo la oportunidad de conocer al P. García Herreros y de ver su Biblia, “completamente subrayada, coloreada. Signo de su amor por la Palabra de Dios”.

Luego, el prelado invitó a que la parroquia San Juan Eudes sea signo de fraternidad, familia y hogar; memoria viviente de la misericordia del Padre —especialmente hacia los pobres, los pequeños y los grandes— y “casa, tienda de encuentro, ensanchada para acoger a todos sin exclusiones”.

El altar de la nueva iglesia contiene las reliquias de San Juan Eudes y de la mártir peruana María Agustina Rivas López, religiosa de la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, quien fue asesinada por el grupo terrorista Sendero Luminoso en 1990.

El P. Rafael García Herreros: un comunicador de Dios

El Siervo de Dios Rafael García Herreros nació en Cúcuta el 17 de enero de 1909. Se incorporó a la Congregación de Jesús y María en 1932 y fue ordenado sacerdote en Bogotá el 19 de agosto de 1934.

Como se destaca en el sitio web dedicado a su causa de canonización, la primera inquietud del sacerdote colombiano “siempre fue amar y servir a Dios”.

En 1946 inició en Cartagena el programa “La hora católica” y, cuatro años después, el programa radial “El Minuto de Dios”.

Varios momentos de devoción fueron vividos durante la Misa de consagración de la iglesia San Juan Eudes. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

“En enero de 1955, empezó la transmisión de ‘El Minuto de Dios’ por televisión, el programa vigente más antiguo de la televisión colombiana, a través del cual durante 38 años habló acerca de Dios, del hombre y de la patria”, indica el sitio web.

Su amor por la evangelización a través de los medios lo llevó a fundar en 1987 la Emisora Minuto de Dios. Además, de 1955 a 1958, el sacerdote eudista fue director de la revista para sacerdotes Cathedra.

A la par con su pastoral comunicativa, el Siervo de Dios inició en 1955 una labor social para dar viviendas dignas a las personas necesitadas. Al año siguiente “comenzó el barrio Minuto de Dios, al que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró modelo de erradicación de la pobreza” y donde se ubica la parroquia San Juan Eudes.

“En 1961 llevó a cabo el primer Banquete del Millón, ‘la cena más rica y más pobre del mundo’, para obtener recursos y financiar las obras sociales”, y que aún se sigue celebrando.

El P. García Herreros fue llamado a la Casa del Padre el 24 de noviembre de 1992, mientras en el Hotel Tequendama se celebraba el 32º Banquete del Millón.

En 2021, el Vaticano informó a la Congregación de Jesús y María que había sido reconocida la validez jurídica de la fase diocesana del proceso de beatificación del P. García Herreros.

El P. Javier Riveros, director de la Emisora Minuto de Dios, destacó el legado del siervo de Dios, quien comprendió que el Evangelio “transformaba a la persona y transformaba a la comunidad”.

Su sueño era “transformar a Colombia con el Evangelio anunciado a través de los medios de comunicación, la radio, la televisión, los medios escritos y bueno, hoy los medios digitales”.

“Que nadie se quede sin servir”, es una de las frases del Siervo de Dios Rafael García Herreros, que sigue inspirando a los miembros de la Obra El Minuto de Dios.