La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) ha invitado a los fieles a participar el 31 de agosto en la campaña Dona Nobis 2025, para sostener la evangelización en “zonas de misión con grandes necesidades”.

Dona Nobis quiere decir "Danos" en latín y, afirma el Episcopado, “es una invitación a los fieles católicos y a la sociedad en general a unirse en oración y contribuir económicamente” apoyar “la misión de los diez vicariatos apostólicos del país, ubicados en zonas de misión con grandes necesidades”.

Pero lo recaudado también servirá para poner en marcha programas pastorales como catequesis, formación de agentes pastorales, entre otros; así como sostener a los “obispos eméritos, que, tras años de servicio y liderazgo eclesiástico, requieren apoyo”.

Por ello, la CEC anima a los colombianos a colaborar en la colecta que tendrá lugar el domingo 31 de agosto en todas las parroquias, pero también donando en cualquier momento haciendo una transferencia a la cuenta de ahorros Banco de Bogotá No. 078-34683-0, o desde el portal en línea: http://www.cec.org.co/donanobis.

Pero también invita a los fieles a apoyar la campaña con la oración diaria por la misión de la Iglesia.

El Episcopado resalta la importancia de esta jornada porque “en un momento donde muchas regiones enfrentan desafíos sociales y espirituales, las obras realizadas gracias a los recursos de Dona Nobis 2025 surgen como un recordatorio de que la Iglesia sigue llevando consuelo y anunciando a Cristo”.

“Como señala el lema, allí donde llega el Evangelio, la Esperanza —con mayúscula (porque proviene de Dios)— renace”, afirma.