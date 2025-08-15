Una mujer católica rescató una hostia consagrada durante un ataque perpetrado por una persona con problemas mentales en una capilla de adoración perpetua en España.

Una persona con trastornos de salud mental irrumpió el pasado martes en la capilla de adoración eucarística perpetua de la Real Parroquia de San Martín Obispo y San Antonio Abad (Valencia), agrediendo a los fieles y dañando la custodia.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Según informaron los testigos de lo ocurrido, la agresora insultó y agredió físicamente a los fieles, causando graves destrozos materiales en el altar y el templo.

Una mujer que se encontraba en la capilla en el momento de la agresión pudo rescatar la hostia consagrada, poniéndola a salvo en el sagrario de la Catedral de Valencia y evitando que se produjera una profanación.

Según informó una testigo a los medios, la atacante le “lanzó dos puñetazos” cuando intentó apartarla del altar. También denunciaron que arrojó contra los presentes velas encendidas y que varios fieles resbalaron y sufrieron cortes debido al aceite y los cristales del suelo.

Los fieles, conmocionados, avisaron a la policía y también grabaron la capilla tras el ataque. En un vídeo difundido en las redes sociales se pueden apreciar los daños causados por la agresora.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ayer atacaron la capilla de adoración perpetua que tenemos en Valencia. Allí tantas y tantas personas, especialmente jóvenes, se encuentran con Cristo y es algo que el diablo no soporta.



Oremos por la persona que lo ha hecho que el Señor le perdone. pic.twitter.com/g95Ltfbt05 — MitxelFV🇪🇸 (@MitxelVillar) August 13, 2025

Aunque algunos medios informaron que se trataba de un ataque islamista, el párroco y canónigo de la catedral, P. Mariano Trenco, explicó en declaraciones al diario ABC que la agresora es conocida por sus problemas de salud mental.

El párroco explicó que “solía sentarse al final de la capilla y hacía gestos extraños” y que se trata de una persona desequilibrada “que simplemente perdió el control en la capilla”.

La capilla, que lleva 13 años abierta, deberá permanecer cerrada durante unos días para arreglar los desperfectos, según indicó el sacerdote, quien también agradeció la “ejemplar” colaboración de los fieles que estuvieron presentes.