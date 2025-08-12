Un sacerdote de 77 años en Downpatrick, condado de Down (Irlanda del Norte), sufrió heridas en la cabeza y en la mano tras un violento ataque mientras se preparaba para celebrar la Misa del domingo por la mañana.

El párroco de San Patricio en Downpatrick, el P. John Murray, se encuentra en condición "grave pero estable" en el hospital tras el asalto del 10 de agosto, en el que se le rompieron los dedos mientras se defendía.

En un incidente separado que la policía cree está relacionado con el ataque a Murray, se ha iniciado una investigación por asesinato, después de que un hombre fuera encontrado muerto en una casa del condado de Down, según informó RTÉ News.

En un comunicado, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) dijo que las investigaciones continúan: "En este momento, sospechamos que esto puede estar relacionado con un asalto grave en el área de St. Patrick’s Avenue en Downpatrick el domingo." St. Patrick’s Avenue es donde se encuentra la iglesia.

"Detectives de nuestro Equipo de Investigación Principal han iniciado una investigación por asesinato tras la muerte de un hombre en Downpatrick", dijo el comandante de distrito, el superintendente Norman Haslett.

"Tras el reporte de un hombre fallecido alrededor de las 12 p.m. del domingo 10 de agosto, un hombre de 30 años ha sido arrestado bajo sospecha de asesinato y permanece bajo custodia policial colaborando con las investigaciones", según la policía.

Se informó a la policía alrededor de las 10:10 a.m. del domingo que un hombre había entrado en la iglesia de St. Patrick’s Avenue y golpeó al sacerdote en la cabeza con una botella antes de irse.

El P. Eddie McGee, portavoz de la Diócesis de Down y Connor, dijo a CNA, agencia en inglés de EWTN News: "El párroco de Downpatrick, el canónigo John Murray, fue abordado temprano esta mañana por un caballero que le pidió que celebrara el sacramento de la reconciliación al entrar en la iglesia, momento en el que el canónigo John fue atacado”.

"El canónigo Murray sufrió una grave lesión en la cabeza y actualmente está en el hospital recibiendo tratamiento. Su situación sigue siendo grave pero estable", dijo. "Obviamente, nuestros pensamientos y oraciones están con el canónigo John Murray”.

"Es muy preocupante y perturbador que este ataque haya ocurrido contra un sacerdote que estaba vulnerable en el curso de su ministerio y servicio a la comunidad local", dijo McGee a CNA.

McGee confirmó que Murray tenía previsto retirarse como párroco en las próximas semanas y que continuará sirviendo en la familia local de parroquias hasta entonces.

"Como párroco de Downpatrick, el canónigo Murray es muy conocido y muy querido, y los feligreses y otras personas de toda la comunidad se han puesto en contacto hoy para asegurarle sus oraciones y apoyo continuos en este momento", dijo McGee.

"La diócesis ha recibido la devastadora y conmocionante noticia de que otro hombre en Downpatrick ha sido asesinado en lo que parece ser un incidente relacionado", continuó McGee. "Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa y familia y, de hecho, con todos los afectados por este ataque que resultó en la pérdida de una vida”.

Haciendo un llamado a cualquier persona que tenga más información para que contacte a la policía, el inspector jefe detective David McBurney dijo: "Este fue un ataque completamente impactante y brutal que ha dejado al sacerdote con una grave lesión en la cabeza”.

El fallecido ha sido identificado localmente por The Independent como Stephen Brannigan.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.