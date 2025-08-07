El P. Miguel Tovar tiene 24 años y es uno de los sacerdotes más jóvenes de España. Tras su ordenación el 5 de julio en la Diócesis de Cartagena, en la región de Murcia, ha podido saludar junto con sus padres al Papa León XIV, quien lo ha alentado a no perder “nunca la alegría del sacerdocio”.

“Qué regalazo del Señor a un mes de mi ordenación sacerdotal poder saludar al Papa. El Santo Padre me animó a ser fiel y a no perder la alegría del sacerdocio en la oración”, escribió, este jueves 7 de agosto, el joven presbítero en su cuenta de X.

Tovar recuerda que, tras comentarle que ha sido ordenado hace muy poco, el Papa León XIV le dijo: “Sé fiel. Muchos sacerdotes pierden la alegría. No pierdas nunca la alegría del sacerdocio que encontrarás siempre a través de la oración”.

La bendición de León XIV a los padres del joven sacerdote

El sacerdote le dijo también al Papa que viajó a Roma con sus padres, a lo que León XIV respondió: “¿Están ahí? ¡Diles que vengan! Enhorabuena a vosotros por entregarle un hijo con 24 años a la Iglesia”.

El Pontífice también le dijo que conoce Murcia, que reza por el joven murciano hospitalizado en estos días en Roma, para luego bendecir al sacerdote y a sus papás. “Nos bendijo a los tres y bendijo mi estola de ordenación diaconal y de las primeras confesiones”, concluyó.

El P. Miguel Tovar es un sacerdote español de 24 años, ordenado el 2 de julio en la Diócesis de Cartagena (España).

En un testimonio publicado días antes de su ordenación, el joven presbítero afirmó que “cuando el Señor te llama puede aparecer el miedo a que Dios te lo va a quitar todo. Y es totalmente al contrario, a lo largo de estos años, he podido comprobar que cuando uno le entrega la vida a Dios, te lo da todo”.

Nacido en Torrealta, un pequeño pueblo de Murcia, Miguel Tovar creció feliz junto a sus padres, su hermano mellizo y su hermana mayor, donde creció en un ambiente cristiano.

El sacerdote comparte que percibió el llamado de Dios a los 13 años, pero no fue sino hasta los 18, en el año 2019, cuando finalmente ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio.

Como lema presbiteral, Miguel eligió “Su misericordia es eterna”.