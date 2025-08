En un gesto de cercanía y ternura, el Papa León XIV visitó por sorpresa a Ignacio Gonzálvez, un joven español de 15 años ingresado de urgencia en el hospital Bambino Gesù de Roma tras un colapso durante el Jubileo.

Al conocer su situación, el Papa León XIV pidió a los miles de jóvenes reunidos en la Vigilia del sábado en Tor Vergata que se unieran en oración por él:

“Quisiera pedir sus oraciones por otro amigo, un joven español, Ignacio Gonzálvez, que ha sido ingresado en el Hospital Bambino Gesù. Recemos por él, por su salud”, dijo el Pontífice, visiblemente conmovido.

Sus padres, Pedro Pablo y Carmen Gloria, junto a sus hermanos Pedro Pablo y Adela, viajaron inmediatamente a Roma al recibir la noticia, acompañando a Ignacio en este momento difícil, pero con profunda confianza en el Señor.

La tarde del lunes 4 de agosto, según informó la Santa Sede, el Papa León XIV visitó personalmente la habitación en la unidad de cuidados intensivos de Ignacio, diagnosticado con un linfoma que afecta a sus vías respiratorias.

Tal como relató Vatican News, el Santo Padre entró en silencio mientras la familia del joven rezaba a los pies de su cama, y con sencillez se unió a ellos en oración. La familia tenía en aquel momento los ojos cerrados, y un sacerdote que les acompañaba tuvo que darles “un codazo” al ver al Pontífice cruzar el umbral de la puerta sin previo aviso.

Su hermana Adela, de 17 años, describió al Papa León XIV como “un hombre sencillo” y detalló que estuvo con ellos alrededor de media hora, antes de visitar a otros pacientes del área de oncología del hospital. “Estaba llorando y rezando cuando entró en la habitación de Ignacio. Entré llorando y salí riendo”, comentó.

Durante el tiempo compartido con la familia de Ignacio, el Papa León XIV les recordó que “estamos hechos para el cielo”. Pedro Pablo, el padre del joven, aseguró que todos encontraron consuelo tras la visita del Pontífice.

“Nos dijo que lo importante es hacer la voluntad de Dios, que nuestro verdadero lugar es la vida eterna en el cielo. Esto nos reconfortó, porque somos personas que intentamos vivir nuestra fe y sabemos que es la verdad. Y en momentos de tanto sufrimiento, oír al Papa venir y darte una palabra así es... lo mejor que nos pudo haber pasado”, relató al medio oficial del Vaticano.

Su madre, Carmen Gloria, reveló lo que le comentó el Papa León: “Me dijo que, si Ignacio ha venido hasta Roma, él podía venir hasta el hospital a verlo. Fueron palabras sencillas, pero llenas de cariño”, señaló.

“El Papa nos dijo que esto es un misterio y que, a pesar de muchas cosas que no entendemos, sabemos que Dios está ahí y quiere lo mejor para todos. Como madre, vi que Jesucristo se acercó a mí y me dijo: ‘No estás sola’. Eso fue lo que significó para mí la presencia del Papa en el hospital, la confirmación de que Dios no nos ha abandonado”, añadió emocionada.

La familia de Ignacio encuentra consuelo y esperanza a pesar del dolor, y se sienten agradecidos por los gestos de cercanía: “Es obra del Espíritu Santo. No somos nada, una familia como muchas otras... Y ver a tanta gente rezando, a tanta gente interesada, y que el propio Papa haya venido, es un gran consuelo. Sabemos que Dios está con nosotros”, afirmó Carmen Gloria.

Su hermano, Pedro Pablo, destacó que el Papa les había ayudado a aceptar la voluntad de Dios: “Nos escuchó en todo momento, se preocupó de verdad, me transmitió la sensación de alguien que realmente comprendía la situación y el dolor que estamos viviendo. Una gran empatía”.