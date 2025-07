El joven Miguel Tovar, que será ordenado sacerdote este sábado en la Diócesis de Cartagena (España), afirma que “cuando el Señor te llama puede aparecer el miedo a que Dios te lo va a quitar todo. Y es totalmente al contrario, a lo largo de estos años, he podido comprobar que cuando uno le entrega la vida a Dios, te lo da todo”.

Así lo ha transmitido en un breve testimonio vocacional publicado por la diócesis , en el que comienza agradeciendo poder recibir el segundo grado del sacramento del orden: “Es el mayor regalo que Dios me ha hecho”.

Nacido en Torrealta, un pequeño pueblo murciano, Miguel creció feliz junto a sus padres, su hermano mellizo y su hermana mayor, donde creció en un ambiente cristiano.

“Con el tiempo uno se da cuenta de que la vocación sacerdotal es un proceso que comienza antes de nacer, como bien dice el profeta Jeremías: ‘Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones’. Pero, cuando yo la percibí claramente por primera vez, fue con 13 años”, recuerda.

Dos razones para no responder a la vocación sacerdotal

Tras recibir el sacramento de la Confirmación, reconoce que hubo tiempos en los que sintió con mayor y menor intensidad la llamada del Señor. Vivió una adolescencia normal, disfrutando con los amigos, de la pasión del fútbol y manteniendo un noviazgo de cuatro años.

“La vocación seguía ahí, pero yo no respondía por dos razones: intentaba buscar la felicidad en otras cosas y por el miedo al qué dirán. Cuando se acercaba el momento de entrar a la universidad, me debatía entre periodismo o la docencia”, explica el hoy diácono.

El pensamiento sobre la vocación no se apagó nunca: “En medio de la vorágine de bachillerato era un pensamiento que no me podía quitar. Fue entonces cuando decidí visitar el seminario. Y cuando lo hice, mi corazón descansó”, porque todo lo que vio y conoció le transmitía una certeza: “Estaba en mi sitio”.

Así ingresó en 2019 en el Seminario Mayor de San Fulgencio, un lugar al que reconoce deberle mucho, “sobre todo el haber forjado la identidad sacerdotal y un amor profundo a la Iglesia”.

Como lema presbiteral, Miguel ha elegido “Su misericordia es eterna”, porque, explica, “en los momentos de sufrimiento y de debilidad, paradójicamente, ha sido cuando más feliz he sido y cuando más consolado me he sentido por Jesús Buen Pastor. Ha sido en esos momentos donde me he encontrado con la paz, la fortaleza, el amor y, sobre todo, con la inmensa misericordia que solo encontramos en la Cruz de Cristo”.

A lo largo de sus años de formación, destaca dos experiencias que le han marcado profundamente: una visita al monasterio benedictino de Leyre y un viaje al Congo.

La experiencia conventual le ayudó a “contemplar a Dios en la belleza del canto, de la liturgia, de la Creación y en la espiritualidad benedictina”. De hecho, todos los veranos vuelve al lugar a descansar, al que se refiere como un “oasis de paz y espiritualidad”.

De su paso por África, Miguel destaca cómo le ayudó a “valorar la universalidad de la Iglesia”, así como “el trabajo de tantas personas que entregan su vida al servicio del Reino en las zonas más recónditas del planeta”.