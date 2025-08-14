Colombia despidió al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay con una Misa de exequias celebrada este miércoles en la Catedral de Bogotá, donde lo que más resonó fue el pedido de paz y unidad para un país que sigue sufriendo las consecuencias de la violencia.

A la ceremonia dentro de la catedral asistieron familiares, expresidentes, congresistas y otras autoridades e invitados especiales, así como cientos de ciudadanos que siguieron la Eucaristía desde la plaza de Bolívar, pese a la ligera lluvia, a través de una pantalla gigante colocada en el atrio del templo.

Miguel Uribe recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna el 7 de junio en el barrio bogotano de Modelia, donde realizaba una actividad política como parte de su campaña como precandidato del Centro Democrático. Desde entonces permaneció en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, hasta su fallecimiento el 11 de agosto.

Su muerte ha golpeado fuertemente a la sociedad colombiana, que ya sufrió los magnicidios de líderes políticos como Jorge Eliécer Gaitán (1948), Rodrigo Lara Bonilla (1984), Luis Carlos Galán Sarmiento (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990).

Hasta el momento han sido capturadas cinco personas implicadas en el asesinato, pero aún no se ha dado con el autor intelectual del ataque.

El Cardenal Luis José Rueda Aparicio y demás representantes de la Iglesia recibieron en la entrada de la catedral el féretro de Miguel Uribe Turbay. Crédito: Arquidiócesis de Bogotá.

La despedida del senador Uribe comenzó con el traslado del féretro desde el Capitolio Nacional, donde había estado desde el lunes 11, para recibir el adiós de una gran cantidad de personas que se acercaron a la capilla ardiente.

En el ingreso al templo, los restos del senador fueron recibidos por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, quien llamó a que, “en este momento triste”, la fe en Cristo consuele al país, “porque nos asegura que el Señor Jesús vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte”.

Durante la Misa, la Guardia Presidencial custodió el ataúd colocado delante del altar, mientras al frente participaban de la Eucaristía la esposa, María Claudia Tarazona, el pequeño Alejandro —el hijo de 4 años que tuvo con el senador—, Miguel Uribe Londoño —padre del precandidato de derecha— y las tres hijas que Tarazona tiene de una relación anterior.

En el extremo derecho de la primera banca se encontraba Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado. También estaban María Claudia Tarazona y sus tres hijas. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

Además, los acompañaron los expresidentes Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria. También estuvo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. No hubo presencia del gobierno de izquierda de Gustavo Petro. La vicepresidenta Francia Márquez escribió en X que no asistió para respetar el deseo de la familia “de no recibir la presencia de representantes del gobierno en este momento de duelo”.

La Misa fue concelebrada por varios sacerdotes y obispos, entre quienes estaban el presidente del Episcopado, Mons. Francisco Javier Múnera; el Nuncio Apostólico en Colombia, Mons. Paolo Rudelli; el Exarca Apostólico Maronita en Colombia, Mons. Fadi Abou Chebel; y el delegado del Episcopado para las relaciones Iglesia-Estado, Mons. Héctor Fabio Henao.

Durante la Eucaristía, los asistentes se conmovieron cuando el pequeño Alejandro tomó algunas de las rosas blancas que habían sido colocadas en las bancas y se acercó al ataúd de su padre para colocarlas una a una, ante la mirada de su familia y de los expresidentes.

Uno de los momentos conmovedores fue cuando Alejandro se acercó al féretro de su padre para colocarle rosas blancas, ante la mirada los asistentes, entre ellos los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

El hijo de Miguel Uribe Turbay coloca la primera de varias rosas sobre el ataúd. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

“No nos dejemos robar la esperanza”

En su homilía, el Cardenal Rueda llamó a los colombianos a no dejarse robar la esperanza con estos hechos que siguen enlutando al país, sino “reaccionar pacíficamente, defendiendo los principios y los valores que nos constituyen como nación”.

El arzobispo señaló que es necesario construir “nuevas relaciones con nosotros mismos, con Dios y con el ambiente social, porque estamos viviendo tiempos de relaciones enfermas debido al egoísmo que nos encierra y nos distancia unos de otros”.

“Reconozcamos sinceramente que estos son tiempos de empobrecimiento ético y de polarización agresiva que nos arruina, que acaba con nuestro país. Sembremos semilla de paz y de esperanza”, reiteró.

El Cardenal Luis José Rueda animó buscar el consuelo en la fe, porque esta "nos asegura que el Señor Jesús vive eternamente y que el amor que Él nos tiene es más fuerte que la misma muerte". Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

En ese sentido, alentó a no dejarse someter por las estructuras de pecado y de muerte, sino a trabajar para que las nuevas generaciones de colombianos reciban un país en paz y reconciliado.

Asimismo, agradeció a María Claudia Tarazona “por su valentía” y por el testimonio de fe que dio durante los más de dos meses que su esposo estuvo internado.

Romper una familia es un acto de maldad

Antes de culminar la Misa, la esposa del senador Uribe Turbay subió con sus hijas y su suegro a un lado del altar para agradecer a todos los que los acompañaron en estas semanas y compartir que fueron semanas en las que, con Dios y la Virgen, pudo prepararse para la muerte de su esposo.

Además, recordó la tragedia que en enero de 1991 había golpeado a Miguel Uribe, cuando a los 4 años perdió a su madre, Diana Turbay, asesinada por el cartel de Medellín luego de varios meses de cautiverio.

“Romper una familia, quitarle un padre a su hijo, un esposo a su esposa, un hijo a un padre, es el acto de maldad más grave que jamás pueda haberse sufrido”, expresó.

Durante la Misa fueron varios los momentos en los que María Claudia Tarazona expresaba amor a su hijo. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.

Sin embargo, llamó a evitar “cualquier palabra de violencia, de odio o de venganza”, pues las muertes de tantos colombianos a causa de la violencia “no pueden quedar en vano”.

Por su parte, Miguel Uribe Londoño llamó a plantar cara a la violencia, pero sin caer en la tentación de responder de la misma forma.

“Como colombianos, nuestra responsabilidad histórica es seguir unidos a pesar del horror, para derrotar a la oscuridad que nos quiere postrar y condenar para siempre”, expresó.

Terminada la Misa, el féretro de Miguel Uribe Turbay fue llevado a la plaza de Bolívar, donde esperaba un gran número de personas para despedirlo, y luego fue trasladado al Cementerio Central de Bogotá para la sepultura.

Al final de la Misa, numerosos fieles que estaban en la plaza de Bolívar se acercaron para despedir el cortejo fúnebre que se dirigió al Cementerio Central. Crédito: Eduardo Berdejo / EWTN.