Todos los bautizados que han experimentado el amor de Dios están llamados a cumplir con el mandato de Jesús, de hacer discípulos a todos los pueblos, recordó el Obispo de Cúcuta, Mons. José Libardo Garcés Monsalve.

El prelado publicó una reflexión al término del segundo congreso del Proceso Evangelizador de la Iglesia Particular que celebró la Diócesis con el lema Peregrinos de la Esperanza “vayan y hagan discípulos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el texto, publicado en el periódico diocesano La Verdad, el prelado indicó que “esta misión la cumple cada uno de los bautizados en el ambiente y lugar en el que se encuentra”, donde “su presencia y testimonio de vida se convierten en una acción misionera, que habla de Jesús a quienes se encuentran en su entorno”.

Para ello, explicó que es importante que el punto de partida sea “una sincera conversión personal, pastoral y de las estructuras, de acuerdo con lo que nos enseñan los documentos de la Iglesia, para avivar el espíritu misionero”.

“Nuestra misión está en la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo que nos ha dicho ‘vayan y hagan discípulos’, conscientes que la fuerza interna para evangelizar proviene del Espíritu Santo a quien reconocemos como primer protagonista en la tarea del anuncio del Evangelio y que el mismo Jesús nos lo ha prometido”, señaló.

Con respecto a la Diócesis de Cúcuta, afirmó que “el segundo congreso del PEIP nos ha dejado el llamado a vivir la audacia de hacer más evangélica, discipular y participativa, la manera como pensamos y realizamos la pastoral, que tiene que fundamentarse en la acción catequética, que rompa los esquemas de catequesis que traemos hasta el momento”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Mons. Garcés dijo que “esto necesita de la conversión pastoral, que nos permita mirar la catequesis como un proceso”. Es decir, pasar “de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera”.

En ese sentido, animó a los fieles de Cúcuta a disponerse “a transmitir el Evangelio de Jesucristo con mucho fervor pastoral”.

“Que la intercesión de la Santísima Virgen María y la custodia del Glorioso Patriarca San José, alcancen del Señor la gracia para cada uno de nosotros, de una auténtica conversión pastoral, para ir en salida misionera a anunciar el mensaje de la salvación por todas partes, cumpliendo con el mandato del Señor: Sean mis testigos”, expresó.