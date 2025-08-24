El Papa León XIV afirmó que cruzar la “puerta estrecha” del Evangelio, que lleva a la salvación que Jesús ofrece, significa a veces “tomar decisiones complicadas e impopulares”.

En su reflexión sobre el Evangelio de hoy (Lc 13,22-30), antes del rezo de la oración mariana del ángelus, con miles de fieles en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el Santo Padre resaltó que Jesús “es la medida de nuestra fe, Él es la puerta que debemos cruzar para ser salvados (cf. Jn 10,9), viviendo su mismo amor y siendo constructores de justicia y de paz”.

A veces, resaltó el Papa León, “esto significa tomar decisiones complicadas e impopulares, luchar contra el propio egoísmo y prodigarse por los demás, perseverar en el bien allí donde parecen prevalecer las lógicas del mal”.

“Franqueando este umbral, descubriremos que la vida se abre de par en par ante nosotros como un mundo nuevo, y, desde ese momento, entraremos en el amplio corazón de Dios y en la alegría de la fiesta eterna que Él ha preparado para nosotros”, subrayó el Pontífice.

El Papa explicó asimismo que Jesús no busca desanimar a nadie al afirmar que la puerta de la salvación es estrecha, sino que esto le sirve “para rechazar la presunción de aquellos que se sienten seguros de su salvación, de aquellos que practican la religión y, por eso, se confían”.

“En realidad, ellos no han comprendido que no basta cumplir actos religiosos si estos no transforman el corazón. El Señor no quiere un culto separado de la vida ni acepta sacrificios y oraciones que no nos conducen a vivir el amor a los hermanos y a practicar la justicia”.

El Papa León XIV dijo además que “es hermosa la provocación que nos trae hoy el Evangelio. Mientras a veces nos sucede que juzgamos a quien está alejado de la fe, Jesús pone en crisis ‘la seguridad de los creyentes’. Él, en efecto, nos dice que no es suficiente profesar la fe con los labios, comer y beber con Él celebrando la Eucaristía o conocer bien las enseñanzas cristianas”.

El Santo Padre resaltó también que la fe es auténtica “cuando nos hace mujeres y hombres que se comprometen con el bien y son capaces de arriesgarse por amor tal y como hizo Jesús”.

“Él no ha elegido el camino fácil del éxito o del poder, sino que, con tal de salvarnos, nos ha amado hasta atravesar la ‘puerta estrecha’ de la cruz”.

Para concluir, el Papa León alentó a invocar “a la Virgen María, para que nos ayude a atravesar con valentía la ‘puerta estrecha’ del Evangelio, de modo que podamos abrirnos con alegría a la amplitud del amor de Dios Padre”.