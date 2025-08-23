El Papa León XIV nombra enviados especiales para 3 aniversarios de la Iglesia Católica en distintos lugares del mundo el próximo mes de octubre, según informa este sábado la Oficina de Prensa del Vaticano.

León XIV nombró al Cardenal Dominik Duka, Arzobispo emérito de Praga, su Enviado Especial para las celebraciones del centenario de la erección de la Arquidiócesis de Gdańsk (Polonia), que se realizarán en la Catedral de Oliwa el 14 de octubre de 2025.

Cardenal Dominik Duka, Arzobispo emérito de Praga. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



Dominik Duka es un dominico de 82 años. Fue Arzobispo de Praga en República Checa entre 2010 y 2022. Fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI en 2012.

El Papa también nombró al Cardenal Wilfrid Fox Napier, Arzobispo emérito de Durban, su Enviado Especial para las celebraciones del 75 aniversario de la creación de la Arquidiócesis de Cape Coast, y de las arquidiócesis de Accra, Kumasi, Tamale y de la diócesis de Keta-Akatsi (Ghana), que se realizarán en Cape Coast el 25 de octubre de 2025.

Cardenal Wilfrid Fox Napier, Arzobispo emérito de Durban. Crédito: Bohumil Petrik / EWTN News.

Wilfrid Fox Napier es un franciscano de 84 años. Fue Arzobispo de Durban en Sudáfrica entre 1992 y 2021. Fue creado cardenal por el Papa San Juan Pablo II en 2001.

Y finalmente, el Santo Padre nombró al Cardenal Claudio Gugerotti, Prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, su Enviado Especial para las celebraciones del centenario de la diócesis de Pinsk (Bielorrusia), que se realizarán el 18 de octubre de 2025.

Cardenal Claudio Gugerotti, Prefecto del Dicaterio para las Iglesias Orientales. Crédito: Daniel Ibáñez / EWTN News.



Claudio Gugerotti ha trabajado al servicio de la Santa Sede desde 1997. Ha sido Nuncio Apostólico en Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania y Gran Bretaña. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2023.