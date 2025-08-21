El Arzobispo de Bogotá, Cardenal Luis José Rueda Aparicio, invitó a los fieles de la arquidiócesis colombiana a sumarse a la Jornada de oración y ayuno por la paz convocada por el Papa León XIV para mañana 22 de agosto.

“Queremos hacer un llamado para unirnos a la iniciativa del Papa León XIV a vivir una jornada de oración y ayuno mañana viernes 22 de agosto, pidiendo el don inestimable de la paz en todos los rincones de la tierra y para que todos los afligidos por la violencia y la guerra alcancen el consuelo”, señaló el purpurado en un comunicado publicado este jueves.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En el texto, el arzobispo animó a los católicos a “incentivar en sus corazones un deseo ferviente por construir la paz que necesitamos en todos los ambientes de nuestra sociedad”.

“Las condiciones adversas de nuestro tiempo —indicó— nos deben mover a aportar en la consolidación de una sociedad más justa, fraterna y en paz. No podemos acostumbrarnos al imperio de la muerte y la violencia, esto es contrario al anuncio gozoso de la Pascua, donde Jesucristo, Príncipe de la Paz, ha vencido a la muerte y nos ha abierto la puerta de la esperanza”.

En ese sentido, afirmó que “la oración y el ayuno son acciones valiosas que expresan nuestra confianza en la presencia de Dios y la corresponsabilidad que tenemos como seres humanos en la construcción de una sociedad justa y en paz para todos”.

Por ello, animó a que “en todos los ambientes eclesiales de la Arquidiócesis de Bogotá, se favorezcan las condiciones para que esta jornada de ayuno y oración se motive y se realice bajo la asistencia de la Bienaventurada Virgen María Reina, cuya memoria celebramos, y a quien confiamos los derroteros de la paz y el consuelo para tantos hermanos y hermanas de nuestro país que sufren por el recrudecimiento de la violencia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Ayer miércoles, el Papa León XIV convocó a una jornada de ayuno y oración por la paz, la cual tendrá lugar mañana viernes 22 de agosto, fiesta litúrgica de Santa María Reina, “también invocada como Reina de la Paz”.

“Mientras la tierra continúa siendo herida por las guerras en Tierra Santa, Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir una jornada, el 22 de agosto, con ayuno y oración, pidiendo al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrima de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”, expresó el Pontífice.