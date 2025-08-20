El Papa León XIV podría visitar Líbano antes de que termine el año, según indicó el martes 19 de agosto el Cardenal libanés Béchara Boutros Raï, líder de la Iglesia Católica Maronita.

En una entrevista con la cadena televisiva saudí Al Arabiya, el Cardenal Bechara Boutros Raï, Patriarca de la Iglesia Católica Maronita, dijo que el Papa León XIV “vendrá a visitar Líbano en algún momento entre ahora y diciembre”, aunque añadió que no estaba seguro de la fecha exacta del viaje.

“La visita se realizará después de una decisión del Vaticano sobre cuándo tendrá lugar, por lo que hasta ahora no está determinada. Pero los preparativos para la visita están en marcha, aunque el momento exacto aún se desconoce, a la espera de que el Vaticano lo anuncie”, explicó Raï.

El Vaticano aún no ha anunciado viajes internacionales oficiales para el nuevo Pontífice, pero desde hace meses circulan especulaciones sobre los posibles destinos de sus primeros viajes al extranjero.

Muchos esperan que su viaje inaugural incluya una parada en Nicea —la actual İznik en el noroeste de Turquía— para conmemorar el 1.700 aniversario del Primer Concilio Ecuménico. La fecha más probable es el 30 de noviembre, día de San Andrés, cuando tradicionalmente una delegación católica visita Turquía.

También se ha informado que el Papa León XIV podría añadir otras paradas a su visita a Turquía. El National Catholic Register, medio informativo hermano de ACI Prensa, reportó el mes pasado que una visita papal a Argelia —siguiendo los pasos de San Agustín, quien fue Obispo de Hipona en lo que hoy es Annaba— estaba entre los itinerarios en consideración. Ahora Líbano ha surgido como otro posible destino.

Un viaje papal a Líbano se discutió durante mucho tiempo bajo el pontificado del Papa Francisco, pero las crisis políticas y económicas del país complicaron la planificación. Francisco expresó públicamente su deseo de visitar Líbano durante una conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Irak en marzo de 2021. Unos meses después, funcionarios del Vaticano dijeron que la visita dependería de la formación de un gobierno.

En abril de 2022, el entonces presidente Michel Aoun anunció que Francisco viajaría a Líbano en junio de ese año, pero el viaje nunca se concretó. Líbano también fue considerado como posible lugar de encuentro entre Francisco y el Patriarca Ortodoxo ruso Kirill tras el inicio de la guerra en Ucrania, encuentro que nunca ocurrió.

Líbano sufrió un prolongado vacío político tras el fin del mandato de Aoun en octubre de 2022. El país permaneció sin jefe de Estado hasta que Joseph Aoun fue elegido presidente el 9 de enero de 2025.

La última visita papal a Líbano fue en septiembre de 2012, cuando el Papa Benedicto XVI visitó Beirut y otras partes del país.

Desde entonces, Líbano ha sido golpeado por la guerra civil siria, que trajo más de 1,5 millones de refugiados, un colapso financiero que hizo que la libra libanesa perdiera el 97% de su valor frente al dólar estadounidense desde 2019, y la devastadora explosión en el puerto de Beirut en 2020. Los cortes de electricidad dejaron a los ciudadanos con energía sólo por unas pocas horas al día durante lo peor de la crisis.

Las tensiones también permanecen altas en la frontera sur de Líbano. En medio de la guerra de Gaza, ataques aéreos israelíes impactaron los suburbios del sur de Beirut en septiembre y octubre de 2024. Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, fue asesinado en un ataque aéreo israelí en Beirut el 27 de septiembre de 2024, aumentando los temores de un conflicto más amplio con Hezbolá.

La población de Líbano, de casi 6 millones, es aproximadamente 68% musulmana, dividida entre sunitas y chiitas, y cerca del 28% cristiana, la mayoría de ellos católicos maronitas, según estadísticas de 2020 del Pew Research Center.

Aunque el Vaticano no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Raï, continúan las especulaciones sobre los posibles viajes del Papa León XIV en los próximos años.

Los católicos españoles han expresado la esperanza de que León pueda visitar Barcelona (España) el próximo año para la finalización de la Sagrada Familia. También se han hablado de viajes a Perú y Estados Unidos para 2026, año que marcará el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos.

Elias Turk, corresponsal de ACI MENA, proporcionó la traducción del árabe de las declaraciones del cardenal para este artículo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.