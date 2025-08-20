El Obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Mons. Ramón Castro Castro, alentó a sumarse a la nueva edición de la campaña de ayuno y oración 40 Días por la Vida, del 24 de septiembre al 2 de noviembre.

En un video mensaje compartido en redes sociales, Mons. Castro Castro aseguró que “defender y orar por la vida no es una ideología, sino una realidad humana que involucra a todos los cristianos, es decir, cada uno de nosotros los bautizados”.

“Abracemos la vida, oremos por las mujeres embarazadas, por los niños que están creciendo en el vientre materno. Esa oración puede ayudar tanto”, dijo. “Esa oración puede ser tan fecunda, esa oración es necesaria, ¡ánimo!”.

Los invito a sumarse a la campaña de Otoño en defensa de la vida, una oportunidad de vivir el amor al prójimo y a los más vulnerables. pic.twitter.com/lgGOpO0tls — Mons. Ramón Castro (@MonsRamonCastro) August 20, 2025

Más de una década de 40 Días por la Vida en México

Surgida en Estados Unidos en 2007, la campaña de ayuno y oración 40 Días por la Vida llegó a México en 2014 de la mano de María Lourdes Varela, que hoy es su directora para Iberoamérica. Se estaban cumpliendo entonces siete años de que el aborto fuera despenalizado hasta las 12 semanas de gestación en Ciudad de México.

Cada día de preparación para la siguiente campaña nos fortalece para perseverar en la misión provida. Unidos en oración por nuestras campañas y por el fin del aborto. 💙🙏 #oraunahora #40díasporlavida #SeParteDelPrincipioDelFinDelAborto pic.twitter.com/qfbj6Fc4Ts — 40 Días por la Vida (@40DXLV) August 20, 2025

En declaraciones para ACI Prensa, Varela denunció que el aborto “es un genocidio que está acabando con naciones enteras y nosotros evidentemente no podemos permanecer callados”.

Cada año, de acuerdo a cifras difundidas por la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo se realizan cerca de 73 millones de abortos.

La campaña de 40 Días por la Vida, explicó Varela, surgió en Texas (Estados Unidos) preguntándole en oración “a Dios qué hacer” frente al drama del aborto, para reflexionar luego que podrían dedicar 40 días, “un periodo bíblico de transformación”, a la “oración y el ayuno, porque solamente así salen los demonios”.

Lo que realizan, dijo, es “oración y ayuno, vigilias pacíficas de alcance comunitario”. “Nuestras campañas son siempre visibles frente a los centros de aborto, porque es ahí donde ocurre el crimen y es súper importante dar testimonio, hoy más que nunca, no ser indiferentes o decir aquí no pasa nada”.

Al abortar, señaló, “la mujer queda permanentemente herida y pues sanar solamente sería posible a través de la misericordia de Dios, de ese encuentro con Cristo”. “Al rezar de manera pública —continuó Varela— nosotros invitamos a cada persona a encontrarse con Cristo, a encontrar su rostro misericordioso y así poder dar luz en los lugares de oscuridad”.

Desde que el proyecto llegó a México, recibió el apoyo de Mons. Castro Castro, que ya entonces era Obispo de Cuernavaca.

“Fue el primero en dar todo su apoyo a 40 Días por la Vida desde hace 11 años y desde entonces nos ha estado apoyando campaña tras campaña”, destacó Varela, tanto “con videos, con oración, con reflexiones, con invitar a sacerdotes, con invitar a los laicos, con todo”.

Defender la vida “es algo urgente”

Para la directora para Iberoamérica de 40 Días por la Vida, defender la vida desde la concepción “es algo urgente que todos tenemos que hacer y no verlo como ajeno (...) no se trata de imponer, se trata de salvar, hay alguien que está siendo asesinado”.

40 Días por la Vida, aseguró, se realiza “a través de la oración y el ayuno en vigilia pacífica frente a los centros de aborto, o en lugares públicos ,para dar testimonio del crimen, pero también para ser una alternativa de vida para todas aquellas personas que quieren abortar o que piensan que el aborto es la solución al problema por el cual están pasando”.

En esta edición de la campaña provida participarán ciudades de América del Norte, Centroamérica y América del Sur, así como de Portugal y España, entre otras muchas localidades alrededor del mundo.

Para más información sobre 40 Días por la Vida y la campaña más próxima a donde vives puedes ingresar a su sitio web oficial https://www.40daysforlife.com/es.