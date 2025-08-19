La Catedral Metropolitana de Ciudad de México acogerá este 31 de agosto una Misa de bendición especialmente dedicada para las madres embarazadas.

La cita será a las 12:00 del mediodía, según anuncian las redes sociales de la Catedral de México.

¿Estas embarazada?



Acude a la Santa Misa, recibe la bendiciones y confía a Dios cada instante de tu espera. Que el Señor guíe tus pasos y sostenga la vida de tu bebé en su infinito amor.



Domingo 31 de agosto

12:00 hrs.

Invita a otras mamás en espera. pic.twitter.com/UaMWldw3XG — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) August 18, 2025

Jesús Valdez, que junto a su esposa Ana Correa está a cargo de la coordinación de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis Primada de México, explicó a ACI Prensa este 19 de agosto que las Misas para madres embarazadas comenzaron a celebrarse en enero de este año, “el tercer domingo de cada mes”.

En esta ocasión, de forma especial, se movió la celebración al domingo 31 de agosto “porque el día 31 es el día de San Ramón Nonato, y es el santo patrono de las mujeres embarazadas”, explicó Valdez.

La iniciativa toma inspiración de la bendición especial que hace el 18 de cada mes Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe, Arzobispo de San Luis Potosí.

Al conocer ese testimonio, dijo Valdez, se decidió replicar la experiencia en la capital mexicana, y poco a poco el grupo de madres que participa ha ido creciendo.

“Es un esfuerzo que va iniciando poco a poco, que se va pasando la voz”, dijo, para que las madres embarazadas sepan “que es especial para ellas”.

Ante la crisis especial de la vida en Ciudad de México, la primera ciudad mexicana en la que, en 2007, se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de getación, desde la Arquidiócesis de México se busca dar el mensaje de que “hay que proteger a la mujer embarazada, es una bendición ese embarazo para ella y para la humanidad. Pero claro, ella no va a sentir que es una bendición si no la acogemos”.

Los católicos y la ayuda a las mujeres embarazadas en situación vulnerable

Son “18 años con el aborto” en la capital mexicana, lamentó, algo que “ha generado un efecto negativo hacia las mujeres embarazadas”, llevando a que dentro de las familias se genere una dinámica “de querer ya sea o atrasar la maternidad o de plano acabar con la maternidad, porque lo ven como algo negativo”.

“Entonces lo importante es que las acojamos como católicos y, primero, orar por ellas; y segundo ver si alguna está en una situación vulnerable”.

Valdez destacó que en la capital mexicana hay varias casas “con todo instalado para recibir mujeres embarazadas, atenderlas durante todo el embarazo e incluso unos meses después del nacimiento, y darles la oportunidad de que rehagan lo que tengan que rehacer en su vida familiar y en su vida laboral”.

“Cuando ellas se sienten fortalecidas, se sienten seguras, se sienten atendidas médicamente, claro que no quieren abortar”, resaltó, sino que “lo que quieren es más bien salvar a su hijo”.

Estas iniciativas son principalmente desplegadas por laicos, como es el caso de la plataforma Vida que da Vida.

Cuatro líneas clave de la Pastoral de la Vida en Ciudad de México

Jesús Valdez destacó que la Pastoral de la Vida en la Arquidiócesis de México trabaja en cuatro líneas de acción, comenzando por la oración, “la espiritual”.

“La segunda línea es la de apoyo social, o sea las casas hogar”, dijo, señalando luego que “la tercera línea es la formativa”, asistiendo “a otras pastorales como la juvenil o como la familiar con nuestros contenidos, para que también nos ayuden a proteger la vida”.

“Y la cuarta línea es la promoción pública de que hay que cuidar la vida de todos”, subrayó.