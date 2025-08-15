A continuación se presenta un resumen de noticias recientes relacionadas con la vida y el aborto en Estados Unidos.

Costco no dispensará pastillas abortivas en sus farmacias

Costco no dispensará la píldora abortiva mifepristona en sus farmacias, tras la presión de los inversores para que se niegue a vender el fármaco en sus tiendas.

Con más de 500 farmacias, la cadena indica que la compañía no ha visto demanda de la píldora por parte de los consumidores, según Bloomberg News.

El año pasado, una coalición que incluía al grupo legal Alliance Defending Freedom (ADF) e Inspire Investing, con sede en Idaho, instó públicamente a la compañía a no almacenar los medicamentos. En el comunicado, Costco no comentó si la coalición influyó en su decisión de no ofrecer el fármaco.

Los abortos químicos representan aproximadamente la mitad de los abortos en los Estados Unidos cada año.

El abogado de ADF, Michael Ross, calificó la decisión de Costco como "una victoria muy significativa" y dijo que el grupo espera "aprovechar" esta victoria durante el próximo año.

Un importante proveedor de abortos en línea es mencionado en una demanda por muerte por negligencia en Texas

Recientemente se presentó una demanda por muerte por negligencia contra un importante proveedor de fármacos abortivos en línea después de que un hombre de Texas supuestamente envenenara a su esposa y a su hijo no nacido con fármacos que obtuvo de la compañía.

Según la demanda, el hombre echó pastillas abortivas en la bebida de la madre de su hijo no nacido, matando al feto y enviando a la madre a urgencias.

La demanda afirma que Christopher Cooprider mató a su propio hijo no nacido con fármacos abortivos de Aid Access, un grupo que envía fármacos abortivos a estados como Texas, donde el aborto está generalmente prohibido.

La demanda nombra a la fundadora de Aid Access, Rebecca Gomperts, y a Cooprider como acusados.

El expediente contiene una serie de textos en los que Cooprider parece intentar presionar a la madre de su hijo para que aborte.

"Me has dicho mil veces que intentas estresarme para que pierda al bebé", escribió la madre. "Pero estoy deseando tener en brazos a ese precioso bebé, si es que está vivo".

Aunque la madre “no tenía intención de abortar”, Cooprider le puso las pastillas abortivas en su chocolate caliente el 5 de abril, según la demanda, lo que provocó la muerte del bebé.

Grupos pro familia presentan demanda oponiéndose al derecho constitucional al aborto en Montana

Dos grupos pro familia de Montana continúan oponiéndose a la disposición sobre el derecho al aborto en la constitución del estado, en un tribunal de distrito.

El Fondo de Defensa de la Vida de Montana y la Fundación de la Familia de Montana presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Yellowstone a principios de esta semana.

Los grupos pidieron al juez Thomas Pardy que declare inválida la iniciativa constitucional porque el texto completo no estaba impreso en la balota.

La Constitución de Montana garantiza el derecho al aborto hasta el momento de la viabilidad del feto (alrededor de la semana 22 de gestación).

Los defensores impugnaron la aprobación de la medida alegando un plazo de prescripción de dos años. Inicialmente, la Corte Suprema de Montana falló en contra de los grupos, pero decidieron seguir oponiéndose a la medida.

Tribunal de apelaciones de Indiana confirma ley provida

Esta semana, el Tribunal de Apelaciones de Indiana confirmó una ley provida de Indiana que protege a los niños no nacidos durante todo el embarazo con algunas excepciones.

En el fallo de 31 páginas, un panel de jueces decidió confirmar la ley que exige que los abortos se realicen únicamente en hospitales y centros quirúrgicos y proteger la vida del feto, excepto en casos de grave riesgo para la salud o la vida de la madre, una anomalía fetal letal o casos de violación o incesto.

Planned Parenthood Great Northwest se opuso a la ley en la demanda, argumentando que si un embarazo ponía en riesgo la salud de la madre, los proveedores podrían tener miedo de abortar al feto por temor a repercusiones legales.

Además, los demandantes se opusieron a que la ley exigiera que los abortos se realizaran en hospitales o centros quirúrgicos, no en clínicas independientes.

El tribunal de apelaciones falló a favor de la ley, sosteniendo que las circunstancias presentadas ante ellos "no requieren un aborto para tratar esos riesgos". El panel de jueces agregó que, dado que los abortos sólo se permiten en "un escenario médico extremo", la norma hospitalaria "no representa una carga significativa" para el derecho constitucional del estado al aborto.

El fiscal general de Indiana, Todd Rokita, calificó el fallo como un “rotundo triunfo para la vida” y dijo que está comprometido a “proteger a los más vulnerables y defender los valores de nuestro estado”.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA