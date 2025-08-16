El director de Cáritas diocesana y el rector del Santuario de Santa Maria della Rotonda en Albano, hablaron sobre las actividades del Papa León XIV este domingo 17 de agosto en la localidad, cuando celebrará la Misa y almorzará con un grupo de personas necesitadas.

El Papa regresó, en la tarde del 13 de agosto, a Castel Gandolfo, a la que ha sido su residencia el pasado mes de julio durante su descanso vacacional.

Después de la Misa y de rezar el Ángelus en la Plaza de la Libertad a mediodía, el Papa compartirá un almuerzo con 100 personas de bajos recursos en el Borgo Laudato Si’, un proyecto ecológico y social inspirado en la encíclica del Papa Francisco.

Alessio Rossi, director de Cáritas diocesana en Albano, explicó los pormenores del almuerzo:

“El menú acaba de llegar. Se servirá lasaña de verduras, parmigiana de berenjenas, ternera asada con hierbas silvestres, macedonia de frutas y, de postre, un dulce típico de nuestra región. Todo ello irá precedido de un aperitivo en los jardines”, dijo a Vatican News este sábado.

Después de la primera visita de León XIV a Albano, Rossi comunicó al obispo local, Mons. Vincenzo Viva, su intención de organizar un encuentro entre el Papa y los pobres. “El obispo le pidió al Pontífice que estuviera disponible y nos dijo que el Papa estaba muy contento de conocernos”, explicó.

“Para nosotros fue una gran alegría. Nuestra maquinaria organizativa, con todos los operadores de Cáritas, se puso inmediatamente en marcha con entusiasmo”, agregó.

Las personas de bajos recursos que comerán con el Papa forman parte de la casa de acogida Cardinal Pizzardo, personas del dormitorio Francesco para hombres y padres separados de viviendas sociales y huéspedes de la casa de acogida Don Orione di Anzio, además de otros centros de atención.

“Nuestra diócesis es muy grande, comienza en Ciampino y termina en Nettuno. Por lo tanto, se encuentran diferentes tipos de pobreza”, dijo Rossi. “Aquí hay muchas personas sin hogar, italianas y extranjeras, que necesitan duchas, poder afeitarse, servicio de lavandería y alojamiento nocturno”, comentó.

Una oportunidad para reforzar la devoción a la Santísima Virgen

El P. Adriano Gibellini explicó en una entrevista con los medios vaticanos que el santuario comenzó a ser un punto de referencia para los cristianos aproximadamente en el siglo VIII. Señaló que los albaneses siempre han sido devotos de una pintura de la Madre Dios traída desde Grecia y colocada en el templo.

En el siglo XIX, cuando la zona fue afectada por un terremoto, varias tormentas y una epidemia, “esta Virgen se convirtió en el centro de oración de todos los albaneses”, comentó el sacerdote.

“En 1867, el Obispo de Albano, el Siervo de Dios Cardenal Alfieri, hizo voto solemne de que, si la ciudad se libraba de la peste, su intercesión se celebraría cada primer domingo de agosto. Y así fue: en una semana, el cólera cesó, pero lamentablemente fue llamado al cielo con la peste”, dijo el P. Gibellini.

Desde entonces, en el santuario se pide fervientemente la intercesión de la Virgen, especialmente en tiempos difíciles. Con la visita del Papa León, asegura el rector, “deseamos renovar nuestra devoción a ella, quien nos ha protegido y, sobre todo, siempre nos ha dado esa esperanza en nuestros corazones que nos asegura que el Señor no nos abandonará”.

Con la presencia del Santo Padre, el santuario también desea expresar la preocupación de la Iglesia “por los solitarios y los pobres”, además de pedir su bendición para todos los fieles que durante años han frecuentado el lugar y hoy se encuentran padeciendo alguna enfermedad.

En ese sentido, el P. Gibellini asegura que la Iglesia está llamada a ser “madre y maestra”, atendiendo las necesidades de sus hijos, especialmente de aquellos más vulnerables.

“Y especialmente para quienes están solos y abandonados, el vientre de la Iglesia se convierte sin duda en ese vientre maternal que los acoge y cuida”, expresó.