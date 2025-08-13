El Papa León XIV regresó de nuevo en la tarde de este martes 13 de agosto a Castel Gandolfo, a la que ha sido su residencia el pasado mes de julio durante su descanso vacacional.

A las 16:30 (hora local) el Pontífice abandonará el Vaticano para trasladarse en coche al que ha sido su hogar desde el 6 al 22 de julio.

Castel Gandolfo, situado a 25 kilómetros de Roma y a orillas del lago Albano, ha sido a lo largo de la historia sede de la residencia pontificia durante el periodo de verano. Después de que el Papa Francisco decidiera quedarse en el Vaticano durante la temporada estival, el Papa León XIV ha recuperado esta tradición.

Después de un día de reposo, el viernes 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción de la Virgen María está previsto que el Papa León XIV celebre Misa en la parroquia Pontificia de Castel Gandolfo.

El domingo 17 de agosto, a las 9:30 horas (hora local), el Santo Padre llegará al Santuario de Santa María de la Rotonda en Albano, municipio italiano que limita con Castel Gandolfo, para celebrar la Santa Misa con un grupo de personas necesitadas que reciben asistencia de Cáritas.

Al terminar la Misa, se dirigirá a Castel Gandolfo para presidir el rezo del Ángelus a las 12:00 horas desde la Plaza de la Libertad.

Además, según precisó la Diócesis de Albano, posteriormente compartirá un almuerzo con 100 personas de bajos recursos en el Borgo Laudato Si’, un proyecto ecológico y social inspirado en la encíclica del mismo nombre del Papa Francisco. El domingo por la tarde, el Santo Padre regresará al Vaticano.