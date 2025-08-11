Expertos del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG) de México han sido invitados a participar en el 26° Congreso Mariológico Mariano Internacional en Roma, a inicios de septiembre.

Representarán al ISEG su director, el P. Eduardo Chávez, Doctor en Historia de la Iglesia, postulador de San Juan Diego y considerado el principal experto en las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe; y el Dr. David Ricardo Ojeda Correa, médico y director del Campus Mérida del ISEG, experto en ciencias exactas aplicadas a la tilma de la Virgen de Guadalupe.

El Congreso Mariológico Mariano Internacional se realizará en la capital italiana del 3 al 6 de septiembre de 2025, en el Auditorium Antonianum de Roma. Se tiene previsto un encuentro de los participantes con el Papa León XIV.

P. Eduardo Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y considerado el mayor experto en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Crédito: David Ramos / ACI Prensa.

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Eduardo Chávez compartió que “es una gran alegría y un gran honor el que el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos haya recibido una invitación tan especial de parte del Papa León XIV y de la Pontificia Academia Mariana Internacional para hablar, para participar en el Congreso Mariano Internacional de la Santa Sede”.

“Me da tantísimo gusto que podamos manifestar ese aliento y esa palabra de Santa María de Guadalupe, reina de la paz, de la esperanza, del amor que tanto necesitan nuestros pueblos”, destacó.

El sacerdote mexicano pidió “con todo mi corazón que nos acompañen con su oración, porque vamos representando a este pueblo que nos une a todos los pueblos de la Tierra como verdaderos hermanos como ella lo dijo a San Juan Diego: ‘soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta Tierra están en uno y de las demás variadas estirpes naciones’”.

“Que ella toque nuestro corazón para que haya paz. Esa es nuestra esperanza”, aseguró.