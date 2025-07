El proyecto “La Virgen en todos lados” que busca llevar imágenes de Santa María de Guadalupe a cada rincón del mundo, completó su más reciente desafío: marcar todo el perímetro de la República Mexicana.

Así lo anunció Alejandro Olivares a través de su cuenta en TikTok el 13 de julio. “Todo termina donde empieza. Estamos en Ciudad Juárez Chihuahua, en la iglesia de San Lorenzo. Acabamos de terminar la Misa, estamos dando gracias porque empezamos aquí a poner imágenes de la Virgen en la frontera y hoy terminamos”.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Ya hay imágenes desde Tijuana hasta Matamoros”, dijo. “Fueron muchos kilómetros recorridos para poner a la Virgen en todos lados y hoy terminamos, pero no sólo terminamos la frontera, terminamos todo el perímetro de este gran país”.

“La Virgen en todos lados” comenzó durante la pandemia de COVID-19 en 2020, en Monterrey, Nuevo León (México), como una iniciativa conjunta de Alejandro y un amigo suyo, Juan García Gaeta.

Cinco años después, “ya llegamos a 120 países”, comparte Alejandro con ACI Prensa, el 25 de julio. Entre otros países bastante distantes de México, señala, “en Zambia ya hay una, en Nueva Zelanda hay una, en Australia hay más de tres, en Islandia hay cinco, etc.”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

null

Fuera de México, calcula que “hay unas mil” imágenes de la Virgen de Guadalupe, de un total de 52.000 que han producido en estos cinco años. Las demás están “dentro de México”. Todas las ubicaciones de “La Virgen en todos lados” en el mundo pueden verse en este mapa.

Solamente en este desafío de marcar el perímetro de México con imágenes de la Virgen usaron alrededor de 1.700.

¿Cómo tener una?

Desde sus inicios la mecánica de proyecto se mantiene igual: alguien compra una imagen a través del sitio web de www.lavirgenentodoslados.com y se la lleva a su casa, y con ese dinero el equipo rescata y pinta un muro en la calle e instala una imagen similar.

Las imágenes están caladas en metal, y son pintadas con pintura electrostática para que puedan resistir en exteriores.

Esa resistencia fue puesta a prueba por incendios forestales en California (Estados Unidos). En junio de este año, el proyecto compartió en Instagram una serie de fotos “de un amigo que perdió su casa en uno de los incendios en California”.

“Le dijeron que la temperatura llegaba a más de 1,200 grados centígrados”, continúa la publicación, que añade: “aún así una imagen de #lavirgenentodoslados fue recuperada y una imagen de Santa María de Virgen de Guadalupe de barro que tenía en una repisa y se cayó al suelo y los colores cambiaron”.

null

“Mucha gente llora de emoción” al recibir el regalo de la Virgen

Alejandro comparte cómo en estos años ha visto cómo impacta llevar la imagen de la Virgen “a todos lados”.

La reacción de la gente muchas veces “es de sorpresa, de agradecimiento (...) nos ha tocado mucha gente que llora de emoción”, cuenta. “Sí ha sido una cosa que pues nadie se espera eso y dice, ‘a ver, me alegraste el día’”.

null

Comparte además una historia muy particular del impacto que ha dejado “La Virgen en todos lados”. En una colonia llamada Infonavit La Huasteca, dijo, una zona marcada por la violencia. Ahí, alentados por el P. Humberto Noel Lozano, entonces párroco de la parroquia Cristo Obrero en la zona, llegaron a poner imágenes de Santa María en más de 50 paredes.

Cuando el sacerdote finalmente iba a ser trasladado a otra parroquia, dijo Alejandro, “el municipio le fue a agradecer porque ya no están matando gente, ya no hay violencia y ya no hay droga”.

“Entonces dices: sí cambia el tejido social, o sea, sí funciona (...) vale la pena ponerla por todos lados, ¿no?”.

“Un milagro”

Para Alejandro Olivares, el crecimiento de este proyecto se resume en que “es un milagro”. “Cuando empezamos solamente un amigo era el que cortaba imágenes de la Virgen y poco a poco se ha ido sumando gente sin buscarla. Ahorita son siete empresas las que hacen imágenes de la Virgen gratis”.

null

“El metal gratis, la pintura gratis, el corte gratis, ¿quién hace eso? (...) ¿Es por mi bonita cara? Yo creo que no, es por la Virgen”, aseguró.

“El otro día un señor me dijo: ‘oye Alex, te quiero dar metal, tu proyecto me encanta, te quiero dar 20 toneladas de metal. ¿Sabes cuántas son 20 toneladas de metal? Es una barbaridad. Son dos trailers supercargados”, añadió.

Y el alcance de “La Virgen en todos lados” lo sigue sorprendiendo. “El otro día un amigo fue a Machu Picchu”, en Cusco (Perú), “y dice: ‘oye, en una tiendita de lunches de aquí en Machu Picchu me encontré a La Virgen en todos lados’. Y le digo: ‘bueno, es que está en todos lados’”.

Historias como esas, desde casi todo el planeta, que a Alejandro le hacen ver “claramente la acción de la Virgen”.

null

El siguiente desafío

Concluido este desafío, ya hay uno más: el plan es llevar a la Virgen “a todas las islas habitadas de México”, que suman 85.

“Llevamos 7 apenas”, dice, mientras calcula cómo en sus próximos viajes llevará a la Virgen a varias más. Y no acabará ahí. Después, asegura, “a ver qué dice la Virgen y el Espíritu Santo”. Puede ser completar Latinoamérica, comenzando ya sea por Guatemala, de norte a sur, o desde Tierra del Fuego, para hacerlo de sur a norte.

null

De momento, de mano de Opus Dei Tips, jóvenes católicas de Monterrey que están ahora mismo en Roma por el Jubileo de los Misioneros Digitales e Influencers católicos, han viajado imágenes de “La Virgen en todos lados” que serán repartidas por la Ciudad Eterna.