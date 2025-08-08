A medida que se acerca el centésimo día del pontificado del Papa León XIV, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que ese país y el Vaticano tienen “una buena relación, pero es nueva”. Explicó: “Un nuevo papado” trae “una nueva dirección”.

Entrevistado el jueves en “The World Over with Raymond Arroyo” de EWTN, Rubio explicó que el primer Papa estadounidense puede beneficiar las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano, porque el Papa puede comprender la “historia, nuestra política, nuestra cultura, [y] lo que está sucediendo aquí” en Estados Unidos.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Rubio comentó que, al interactuar previamente con líderes de la Iglesia Católica, estos eran “casi invariablemente de otro país”. Así que, cuando estuvo en Roma para la instalación del Papa León XIV, Rubio dijo que fue “casi surrealista” el “interactuar con un estadounidense”.

“Ahora mismo es algo nuevo y el papado lleva allí menos de 100 días”, dijo Rubio. Pero ya ha habido “buena comunicación” entre Estados Unidos y el Vaticano, específicamente sobre la iglesia católica atacada en Gaza, señaló. Tras el bombardeo, Rubio indicó que Estados Unidos habló con la Iglesia “extensamente sobre Gaza” y “para facilitar visitas”.

“Estoy especulando… pero creo que una de las cosas que probablemente buscaron los cardenales fue alguien que pudiera proporcionar un periodo de estabilidad y coherencia mientras la Iglesia enfrenta una miríada de desafíos en todo el mundo”, dijo el principal diplomático estadounidense. Alguien que pueda “acercarse a áreas donde la Iglesia está creciendo, pero también revitalizar la Iglesia en algunos lugares donde quizás está teniendo dificultades”.

“Sé que están profundamente preocupados, por ejemplo, porque la Iglesia está siendo fuertemente perseguida en Nicaragua”, explicó Rubio. “Siempre están preocupados por la Iglesia en China, lo cual ha sido un punto de fricción con el gobierno de Estados Unidos en el pasado”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Creo que el Vaticano puede desempeñar un papel muy clave en muchas partes del mundo. De hecho, son muy hábiles diplomáticamente. Al final, su objetivo número uno tiene que ser… la Iglesia y su presencia en diferentes lugares”.

El Vaticano ha “ofrecido involucrarse en todo lo que pueda” en lo que respecta a “lograr la paz como foro o como facilitador”, dijo Rubio.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.