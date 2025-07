El líder de los obispos católicos de África rechazó el martes la narrativa de que sólo los africanos se opusieron a la declaración vaticana de 2023 que permitía bendiciones a parejas del mismo sexo.

“La posición adoptada por África [sobre la declaración] también fue la posición de muchos obispos aquí en Europa. No es sólo una excepción africana”, dijo el Cardenal Fridolin Ambongo Besungu, OFM Cap, a EWTN News el 1 de julio.

El cardenal, de 65 años, añadió que la homosexualidad es fundamentalmente un “problema doctrinal, teológico”, y que la enseñanza moral de la Iglesia sobre el tema no ha cambiado.

Ambongo es Arzobispo de Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y encabeza el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM).

Después de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) del Vaticano publicara Fiducia supplicans el 18 de diciembre de 2023, Ambongo voló a Roma, donde se reunió con el Papa Francisco para transmitirle las reacciones de consternación de los obispos de África ante la declaración, que permitía bendiciones no litúrgicas a parejas del mismo sexo.

Según Ambongo, trabajó con el prefecto del DDF, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, y con el Papa Francisco para producir una declaración en la que se afirmaba que el permiso para bendecir a parejas del mismo sexo no se aplicaba en África. La declaración del SECAM del 11 de enero de 2024 citaba las prohibiciones bíblicas de los actos homosexuales y calificaba las uniones del mismo sexo como “intrínsecamente corruptas”.

El 4 de enero de 2024, el DDF emitió una nota de prensa reconociendo que los contextos pastorales en diferentes países podrían requerir una recepción más lenta de la declaración.

Más tarde, en enero de 2024, el Papa Francisco defendió la declaración y calificó a la Iglesia en África como “un caso aparte”. En una entrevista con el periódico italiano La Stampa, Francisco dijo: “Para [los africanos], la homosexualidad es algo ‘feo’ desde el punto de vista cultural; no la toleran”.

Ambongo, quien habló con EWTN News después de una conferencia de prensa vaticana para presentar un documento sobre justicia climática y conversión ecológica, dijo que África “percibió [Fiducia supplicans] como algo que se imponía desde fuera a un pueblo que tiene otras prioridades”.

“La prioridad pastoral para nosotros no es un problema de personas homosexuales, no es un problema de homosexualidad. Para nosotros, la prioridad pastoral es la vida: cómo vivir, cómo sobrevivir”, añadió. Temas como la homosexualidad “son para ustedes aquí en Europa, no para nosotros en África”.

El cardenal, que fue miembro del Consejo de Cardenales asesor del Papa Francisco —a veces llamado el “C9” porque durante la mayor parte de su historia estuvo compuesto por nueve cardenales— dijo que no sabe si el Papa León XIV formará un grupo similar para asesorar al Papa.

Ambongo dijo que durante las reuniones previas al cónclave, los cardenales expresaron el deseo de que el Papa valore la opinión de todo el Colegio de Cardenales, incluso celebrando reuniones anuales. “Pero este pequeño grupo que también podría ayudar al papa, eso depende de él”, dijo.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.