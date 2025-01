Este viernes, miles de defensores de la vida en Estados Unidos se unen para elevar sus voces en favor de los niños por nacer, caminando como “peregrinos de la esperanza” en la Marcha por la Vida 2025 en Washington D.C.

Ante la trágica realidad del aborto, que afecta a toda la región, aquí se presenta una lista de 9 instituciones en diversos países del continente, a las que puedes acudir para buscar ayuda durante el embarazo.

Argentina

1. Grávida : una organización que ofrece un servicio de acompañamiento para el fortalecimiento de la maternidad vulnerable en todo el país. Los voluntarios se dedican a acompañar a las madres, orientándolas en el cuidado de su salud integral y la de su hijo.

Colombia

2. Fundación Pasos por Amor : una fundación provida, cuya misión es defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural.

Tienen diversos programas para mujeres y familias en situación de riesgo, además de obras y programas para ayudar a mujeres con embarazos complicados y a mujeres que son cabeza de familia.

3. Casa de la Madre y el Niño : una institución sin ánimo de lucro que se dedica a atender a mujeres con un embarazo no deseado o en conflicto. La organización, que se define como “un hogar transitorio”, busca unir a padres de familia con menores de edad en estado de abandono, mediante la adopción.

España

4. Fundación Red Madre : ofrece apoyo, asesoramiento y acompañamiento a mujeres para ayudarlas a superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto.

Estados Unidos

5. Heartbeat of Miami : una organización sin ánimo de lucro que se apasiona por proporcionar ayuda a las mujeres y parejas con un embarazo no planificado o no deseado a través del Evangelio y el mensaje de esperanza.

México

6. Vifac : una organización sin fines de lucro, fundada en 1985, con el propósito de restituir y garantizar los derechos humanos y sociales de las mujeres embarazadas en situación vulnerable.

7. Casa Yoliguani : una entidad que desde hace 25 años brinda un hogar, amor y la mayor comprensión a mujeres que no tienen un lugar en donde vivir su embarazo en el Estado de México y Quintana Roo.

8. Fundación Padma : una organización sin fines de lucro que protege el derecho a la vida, la maternidad y el acceso a servicios de salud para todas las mujeres embarazadas que padecen algún tipo de cáncer. La fundación les da apoyo integral a las mamás durante su proceso de tratamiento e incluso después de tener a sus hijos.

Perú

9. Red Provida San Martín : trabaja de la mano de mano de la Prelatura de Moyobamba y tiene diversos programas de ayuda social, formación y desarrollo.