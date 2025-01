En la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, en Washington D.C. (Estados Unidos), tuvieron lugar la Misa solemne y posterior Vigilia Nacional de Oración por la Vida, como antesala de la Marcha por la Vida 2025 [March for Life 2025].

El Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo Emérito de Washington, dio la bienvenida a los laicos, diáconos, seminaristas y religiosos presentes en la Basílica, entre los que destacaron el arzobispo Timothy Broglio, presidente del Episcopado estadounidense y el Nuncio Apostólico en Estados Unidos, Cardenal Christophe Pierre.

El nuncio apostólico leyó un mensaje del Papa Francisco, firmado por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, en el que asegura “su cercanía espiritual” con todos los que participarán en la March for Life 2025, este 24 de enero en la capital de los Estados Unidos.

“Una vez más, él expresa su agradecimiento por este testimonio público tan longevo por la santidad de la vida humana y elogia esta reunión anual, para que siempre sea una señal visible de la bondad presente en nuestro mundo”, reza el mensaje papal.

El mensaje del Santo Padre insta a los jóvenes a mantener sus esfuerzos para crear una cultura en la que los más vulnerables e inocentes sean protegidos. “De esta manera la nación será un faro más brillante de esperanza y un lugar donde la justicia verdadera y la caridad fraterna florezcan”, se lee, añadiendo la bendición del Papa a todos los que marcharán por la vida.

La Misa fue presidida por el Arzobispo de Kansas City, Mons. Joseph Naumann. En su homilía, el prelado destacó que la razón de ser más importante de la March for Life 2025 es tomarse el tiempo para agradecer a Dios “por el don de la vida humana, en todas sus formas y en cada etapa”.

A pocos días de haber concluido el tiempo de Navidad, Mons. Naumann remarcó la importancia del misterio de la Encarnación del Señor, que quiso ser similar en todo a nosotros, menos en el pecado. “Nuestra primera tarea esta noche es darle gloria a Dios, que eligió asumir nuestra naturaleza humana, de volverse uno con nosotros y decidió atravesar la oscuridad con su luz eterna”, dijo el arzobispo.

Mons. Naumann afirmó que Jesús “tiene un amor especial por los jóvenes”, porque desea que “sean instrumento de su gracia en el mundo”. Así, llamó a los jóvenes de los Estados Unidos “a ser la luz de nuestra cultura y sociedad”, una misión que debe verse potenciada por la celebración del Año Jubilar 2025, orientado a fortalecer la virtud de la esperanza.

“Abramos nuestros corazones al Señor, que está tocando las puertas, esperando que lo dejemos entrar sin reservas”, expresó el arzobispo.

En tiempos de adversidad, enfermedad, persecución, muerte y martirio —continuó Mons. Naumann— es la “cercanía y comunión” con el Señor lo que ha dado fuerza a sus apóstoles durante dos mil años.

“Cuando marchemos mañana, marchemos como peregrinos de la esperanza”, dijo. Y añadió: “Lo que nos motiva a muchos para estar aquí esta noche es donar nuestras vidas para ser defensores de la vida”.

Además, elevó una oración por el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, J.D. Vance, agradeciendo los indultos de las últimas horas en favor de varios prisioneros, encarcelados por su labor en defensa de la vida. “Rezamos por ellos, para que tengan la sabiduría de ser buenos líderes para nuestra nación”, expresó.

Por último, hizo énfasis en la importancia de la juventud en las elecciones y futuras decisiones sobre el aborto del país, refiriéndose a la histórica derogación de Roe v. Wade, en 2022.

“Queridos jóvenes, están llamados a ser testigos ante sus contemporáneos. Redoblemos nuestros esfuerzos, a pesar de las derrotas, para construir una cultura de la vida. Jesús nunca prometió a sus discípulos que iba a ser fácil (...) tenemos que estar dispuestos a seguirlo hasta el Calvario, hasta la cruz”, aseguró.

Después de la Misa, Mons. Naumann expuso el Santísimo Sacramento, dando inicio a la Vigilia Nacional de Oración por la Vida 2025, que se extenderá durante toda la noche, hasta las 8:00 a.m. (hora local) del 24 de enero. La March for Life 2025 está pautada para iniciar a las 11:00 a.m.