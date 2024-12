El Cardenal Fernando Chomali, Arzobispo de Santiago de Chile, se refirió en la Misa de Navidad al proyecto de ley de aborto, a raíz de la decisión del gobierno de postergar su discusión para 2025.

“He recibido muchos regalos por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le ha hecho a todo el país, que es no perseverar en la ley de aborto libre”, expresó el purpurado, según recoge CNN.

“Entendemos que hay embarazos muy complejos, pero no se soluciona eliminando la vida de un inocente”, sentenció.

Desde la Iglesia, enfatizó, “queremos colaborar arduamente para que cada mujer con embarazos difíciles tenga un espacio para que ella y su niño nazcan y vivan sanos y con alegría”, consideró.

Sus declaraciones causaron eco en el sector político. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó las palabras del purpurado en diálogo con Radio Cooperativa, al decir que “las decisiones que se toman no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la Iglesia, que es lo que significa ser un cardenal”.

En junio, el presidente Gabriel Boric anunció que desde el gobierno buscan “mejorar”, mediante un nuevo reglamento, la ley promulgada en 2017, que permite el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.

Sin embargo, según explicó la ministra Orellana, “el reglamento se ha demorado más de lo que hubiese esperado, entre otros por una gran cantidad de inscritos en contra, por ejemplo también de los Obispados de la Iglesia chilena”.

“No me interesa a mí entrar en un debate con la Iglesia Católica en esto. No creo que sea la única voz, creo que ha habido muchas más voces que se han expresado estos días, y no solamente la de la Iglesia, y creo que sería bueno, en un debate democrático, que las tomáramos todas”, indicó.

Tras el intercambio, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se distanció de los dichos de la ministra Orellana, al considerar que “no son los términos para referirse a quien ha sido recientemente nombrado cardenal, que por cierto tiene derecho a dar una opinión”, recoge La Tercera.

“Yo personalmente soy católica y me parece que es lógico que la Iglesia Católica tenga una postura y la pueda expresar”, afirmó, instando al respeto.

Yovana Ahumada, diputada del Partido Social Cristiano, aportó una lectura política de la postergación del proyecto: “Es evidente que el gobierno no cuenta con el respaldo político para avanzar con este proyecto, lo que refuerza que solo lo levantó como una cortina de humo", consideró, según Radios Regionales.

Tras el carácter público del debate, el Cardenal Chomali aclaró a Radio Futuro: “De príncipe no tengo nada, sino un cura que busca servir a la comunidad”.

“Lo que dijo la ministra lo pensó muy bien, pero a mí no me quitó el sueño”, expresó.