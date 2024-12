El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem, se declaró abiertamente provida y anticipó que en 2025 se podría intentar derogar la ley de aborto, aprobada en el país en diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández.

En una entrevista con Alejandro Fantino, el funcionario, que pertenece al bloque oficialista La Libertad Avanza, consideró que “se puede modificar la [ley] anterior o hacer una nueva ley que deroga la anterior, perfectamente”.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar en esa dirección el año que viene, reconoció que “podría ser”, pero “no creo que tengamos los números”, es decir, la cantidad de legisladores necesaria para aprobarla.

“A mí me gusta la idea. Yo personalmente, no voto, voto en muy pocas circunstancias”, explicó, haciendo alusión a que el Presidente de la Cámara sólo interviene en votaciones en caso de empate; cuando la Constitución Nacional exige una mayoría especial o absoluta, y el presidente debe informar a la Cámara su decisión; o cuando el presidente participó en la discusión de un tema y el diputado que lo reemplazó no quiere votar.

“Yo soy provida, literal. No lo dudo. Pañuelo celeste de acá a la China”, enfatizó Menem, en referencia al pañuelo insignia de los defensores de “las 2 vidas” en Argentina.

Ante la advertencia del periodista sobre las consecuencias sociales que podría traer una modificación en la ley de aborto, el funcionario se mostró firme: “Hemos tocado un montón de otros intereses y no hemos dudado en eso”.

La Dra. Ana Belén Mármora, abogada, periodista y referente provida, dialogó con ACI Prensa y consideró “un hecho a celebrar que por primera vez en muchos años estamos frente a un presidente de la Cámara que es abiertamente provida, algo que no sucedió durante ningún debate”.

Por otro lado, afirmó que la opinión de Menem deja en claro que “debemos llenar la Cámara de Diputados, y también Senadores, de legisladores que respeten la vida desde la concepción y estén dispuestos a prepararse para un nuevo debate, para que el respeto a la vida se abra paso en Argentina”.

Para ello, anticipó, “serán cruciales las elecciones legislativas en el 2025”, y se esperanzó: “La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos”.

“Es indudable que Javier Milei marcará nuestra agenda y próximos debates, pero por eso, justamente porque nuestro presidente ha incluso declarado este año como el año de la vida, la libertad y la propiedad, debemos trabajar fuertemente para que la vida de cada argentino sea inviolable”, expresó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha manifestado en varias ocasiones en contra del aborto, al que califica como “asesinato agravado por el vínculo”.

"Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron, y algunos, que además, intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes", denunció el mandatario en marzo pasado, en referencia al color utilizado por los militantes del aborto. Sin embargo, desde el gobierno no se ha presentado ningún proyecto concreto en la materia, y en mayo el presidente aseguró que el tema no estaba en agenda.

Desde la organización Frente Joven, María Guadalupe Correa dijo a ACI Prensa que cada año ven “cómo el tema del aborto mata no sólo a los niños sino a las madres y familias que acompañamos”.

“Desde la aprobación de la Ley 27.610, nos encontramos con una sociedad que ha aceptado el aborto como una realidad y que ha dejado de hablar del tema”, lamentó.

Por eso, consideró fundamental “que el tema vuelva a ser parte de la agenda nacional, que nuestros funcionarios hablen a favor de la vida. Queremos que la vida de todos los argentinos sea acompañada desde la concepción, que los hospitales sean lugares que acogen la vida, donde se acompaña y se cuida tanto la salud física como mental”, angeló.

En ese sentido, valoró que el actual presidente de la Cámara de Diputados “exprese abiertamente su postura y dé lugar a un nuevo debate”. Esto, aseguró, “trae esperanza para todos aquellos que desde las fundaciones o las pequeñas acciones buscamos acompañar a las familias, madres y niños”.