El 15 de agosto, la Iglesia celebra la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Con motivo de esta festividad, te ofrecemos un breve recorrido por las capitales latinoamericanas que llevan el nombre de la Madre de Dios.

1. Asunción

La actual capital de Paraguay fue fundada en 1537. Su nombre original fue “La Muy Noble y Leal Ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción". El español Domingo Martínez de Irala, quien sería gobernador de la localidad, fue quien le dio el nombre a la ciudad.

2. Buenos Aires

La capital de Argentina se fundó en 1536 y su denominación originalmente fue “Real de Nuestra Señora Santa María del Buen Ayre”.

Pedro de Mendoza fue el español que escogió ese título en honor a la patrona de los navegantes de Sevilla, Nuestra Señora del Buen Ayre, llamada también del Buen Aire o Bonaira.

En 1580, Juan de Garay rebautizó a Buenos Aires como “Ciudad de la Trinidad”, nombre que conservó hasta 1996, año en el que recibió su actual denominación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

3. Bogotá

El español Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la actual capital de Colombia en 1538 y la denominó Nuestra Señora de la Esperanza. Un año más tarde, en 1539, se le cambió de título por el de Santa Fe.

El nombre Santa Fe de Bogotá no fue oficial durante la época colonial, pero su uso se volvió común por la necesidad de distinguir esta Santa Fe de otras ciudades homónimas, siendo Bogotá la denominación indígena de la región. Con el tiempo este llegaría a ser el nombre oficial.

4. Ciudad de Guatemala

Esta capital, que tiene el mismo nombre del país, fue fundada por los españoles en 1776. El título oficial de esta urbe centroamericana es Nueva Guatemala de la Asunción.

5. Panamá

La capital de Panamá se fundó el 15 de agosto de 1519 como “Nuestra Señora de la Asunción de Panamá”, en el día en que la Iglesia celebra a la Madre de Dios. El español Pedro Arias Dávila fue quien la bautizó de esa manera.

6. La Paz

Aunque la capital constitucional e histórica de Bolivia es Sucre, en La Paz se encuentra actualmente la sede de gobierno.

La Paz fue fundada el 20 de octubre de 1548 por el conquistador español Alonso de Mendoza, con el nombre de Nuestra Señora de La Paz, debido a la pacificación de las guerras civiles en el Virreinato del Perú.

La ciudad fue trasladada luego a su actual ubicación en el valle de Chuquiago Marka.

7. Los Ángeles

Si bien Los Ángeles no es la capital de Estados Unidos, es la segunda ciudad más grande del país y tiene cerca del 50% de habitantes latinos.

El P. Juan Crespí, misionero franciscano español, encontró en la zona de la actual ciudad un río al que llamó “El Río de Nuestra Señora La Reina de Los Ángeles de Porciúncula” y aconsejó que en ese territorio se establezca una misión para la evangelización.

El 14 de septiembre de 1781, según cuenta la historia local, 44 pobladores de la zona, acompañados por dos sacerdotes y un escuadrón militar, llegaron al lugar sugerido por el P. Crespí para comenzar una ciudad y fundaron el “Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula”, inspirado en el nombre del río.

Los Ángeles se convirtió luego en parte del reino español, dentro del virreinato de Nueva España. Tras la independencia de Nueva España en 1821, la ciudad fue anexada al territorio de México.

Después de la guerra entre México y Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, Los Ángeles y otros territorios se convirtieron en parte del estado de California.

