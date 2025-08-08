Cada 8 de agosto celebramos a Santo Domingo de Guzmán , y por ello les compartimos una historia de cómo el fundador de los dominicos venció al diablo con el poder del Santo Rosario que le dio la Virgen María .

San Luis María Grignion de Montfort, quien propagó la devoción a la Virgen María y fue perseguido por el demonio toda su vida, narró en su libro El Secreto Admirable del Santísimo Rosario cómo fue que Santo Domingo de Guzmán expulsó miles de demonios.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Relató que un día el santo estaba predicando sobre el Santo Rosario y le llevaron un hombre que estaba poseído por el diablo. El santo exorcizó al hereje albigense en presencia de un gran grupo de personas.

Durante el exorcismo, Santo Domingo le hizo varias preguntas a los demonios y ellos, por obligación, le dijeron que eran 15 mil los que estaban en el cuerpo de ese hombre porque el hereje había atacado los quince misterios del Rosario.

Es preciso resaltar que los misterios luminosos, con los que aumentan a 20, fueron introducidos recién en 2002 por San Juan Pablo II.

Los demonios le dijeron a Santo Domingo que con el Rosario que predicaba, causaba terror y espanto en todo el infierno, y que él era el hombre que más odiaban en el mundo debido a las almas que les quitaba con esta devoción mariana.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Luego, el fundador de los dominicos arrojó su Rosario al cuello del poseso y les preguntó a cuál de los santos temían más y cuál debía ser más amado y honrado por los hombres. Ante las preguntas, los demonios dieron gritos tan espantosos que muchos de los testigos se desmayaron por el susto.

Para no responder, los ángeles caídos lloraban, se lamentaban y pedían por boca del poseso a Santo Domingo que tuviera piedad de ellos. Pero el santo, sin inmutarse, les contestó que no pararía de atormentarlos hasta que le respondieran.

Entonces, los demonios dijeron que lo dirían, pero en secreto, al oído y no delante de todo el mundo. El santo, en cambio, les ordenó que hablaran alto y fuerte, pero los diablos se negaron.

Entonces el santo se arrodilló y rezó la siguiente oración: "Oh excelentísima Virgen María, por la virtud de tu salterio y Rosario, ordena a estos enemigos del género humano que contesten mi pregunta".

De pronto, una llama ardiente salió de las orejas, la nariz y la boca del poseído. Los demonios le rogaron muchas veces a Santo Domingo que por la Pasión de Jesucristo y por los méritos de su Santa Madre y de todos los santos, les permita salir de ese cuerpo sin decir nada, porque los ángeles le revelarían lo que quería saber cuándo él quisiera.

El santo volvió a arrodillarse y rezó lo siguiente: "Oh dignísima Madre de la Sabiduría, acerca de cuya salutación, de qué forma debe rezarse, ya queda instruido este pueblo, te ruego para la salud de los fieles aquí presentes que obligues a estos tus enemigos a que abiertamente confiesen aquí la verdad completa y sincera".

Apenas terminó de pronunciar estas palabras, el santo vio cerca de él una multitud de ángeles y a la Virgen María, que golpeaba al demonio con una varilla de oro mientras le decía: "Contesta a la pregunta de mi servidor Domingo". Cabe destacar que solo Santo Domingo podía ver y escuchar a la Virgen.

Los demonios comenzaron a gritar lo siguiente: "¡Oh enemiga nuestra!, ¡Oh ruina y confusión nuestra! ¿Por qué viniste del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? ¿Será preciso que por ti, ¡oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno; oh camino seguro del cielo!, seamos obligados –a pesar nuestro– a confesar delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina? ¡Ay de nosotros! ¡Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas!".

"¡Oíd, pues, cristianos! Esta Madre de Cristo es omnipotente y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras maquinaciones astutas. Descubre nuestras intrigas, rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones. Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio se condena con nosotros", dijeron los demonios.

"Un solo suspiro que ella presente a la Santísima Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada podemos contra sus fieles servidores", agregaron.

Además, los demonios confesaron que muchos cristianos que la invocan al morir y que deberían condenarse, según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su intercesión.

"¡Ah! Si esta Marieta –así la llamaban en su furia– no se hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, ¡hace tiempo habríamos derribado y destruido a la Iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a todas sus jerarquías!", gritaron.

"Nadie que persevere en el rezo del Rosario se condenará. Porque ella obtiene para sus fieles devotos la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen el perdón e indulgencia de ellos", agregaron.

A continuación, Santo Domingo hizo rezar el Rosario de forma muy lenta y con devoción a todo el pueblo presente. En cada Avemaría rezado, salía del cuerpo del hombre poseído una multitud de demonios en forma de carbones encendidos.

Cuando todos los enemigos salieron y el hereje quedó libre, la Virgen María, de manera invisible, dio su bendición a todo el pueblo, que experimentó gran alegría.

"Este milagro fue causa de la conversión de un gran número de herejes, que incluso se inscribieron en la Cofradía del Santo Rosario", concluyó San Luis María Grignion de Montfort.