Redacción Central

Por Redacción Central

29 de noviembre de 2025
12:32 a. m.

Nov. 29, 2025
12:32 a. m.

Cada 29 de noviembre damos inicio a la Novena dedicada a la Inmaculada Concepción, a celebrarse el próximo 8 de diciembre.

El Papa Pío IX publicó en 1854 la carta apostólica Ineffabilis Deus [Dios inefable] en la que proclamaba el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Dicho dogma explicita la convicción de la Iglesia, a lo largo de la historia, en que María fue preservada del pecado original y sus consecuencias desde su concepción, en virtud a su maternidad divina.

“La Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano” (Ineffabilis Deus, Carta apostólica sobre la Inmaculada Concepción de María. 8 de diciembre de 1854).

Cercanos a la celebración de esta Solemnidad mariana, ofrecemos una novena para pedir la intercesión de Nuestra Madre del Cielo:

