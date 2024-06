“Señor, ayúdame a conocerte mejor. Ayúdame a ser siempre una sola cosa con tu voluntad. Ayúdame a vivir mi vida no para mí sino siempre junto a Ti por los otros. ¡Ayúdame a ser tu amigo!”. Con esta invocación Benedicto XVI recordaba, el 29 de junio de 2011 en la Basílica de San Pedro, su 60° aniversario de ordenación sacerdotal.

El 29 de junio de 1951 fue ordenado, junto su hermano Georg, por el entonces Arzobispo de Munich y Freising, Cardenal Faulhaber.

En la homilía que pronunció hace cinco años cuando aún era el Papa de la Iglesia Católica, Benedicto XVI afirmaba que “este es un momento de gratitud, de gratitud al Señor por la amistad que me ha dado y que quiero dar a todos nosotros. Gratitud a las personas que me formaron y me acompañaron”.

Benedicto XVI, que fue ordenado Obispo el 28 de mayo de 1977 (hace 38 años), nació en Marktl am Inn, en la diócesis de Passau (Alemania) el 16 de abril de 1927.

Entre las diversas e importantes labores que desempeñó al servicio de la Iglesia destaca que en 1962 participó en el Concilio Vaticano II como consultor teológico del entonces Arzobispo de Colonia (Alemania), Cardenal Joseph Frings.

Además sirvió durante años como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Pontificia Comisión Teológica Internacional, así como Decano del Colegio Cardenalicio.

El 11 de febrero de 2013 anunció su renuncia al pontificado, la que se hizo efectiva el jueves 28 del mismo mes. Actualmente Joseph Ratzinger vive en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, en donde se dedica a la lectura y la oración.

Una de sus últimas y más recordadas apariciones fue al lado del Papa Francisco durante la canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, considerado por la prensa como “el día de los cuatro Papas”.

Además, participó de dos consistorios para la creación de cardenales: en febrero de 2014 y 2015; y en la beatificación del Papa Pablo VI el 19 de octubre de 2015.

El 28 de junio de 2016 se conmemoró, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el 65º aniversario de su ordenación sacerdotal. Estuvieron presentes el Papa Francisco, varios cardenales y obispos.

Publicado originalmente el 29 de junio de 2016. Ha sido actualizado para su republicación.