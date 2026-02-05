La parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, en la ciudad de Corrientes (Argentina) fue blanco de delincuentes que robaron piezas de los sanitarios y la campana de bronce que había sido donada por la comunidad hace más de 25 años.

El robo de la campana se produjo en la madrugada del miércoles, y fue el segundo episodio en menos de 72 horas. En su primer ingreso, los ladrones se habían llevado un lavatorio de los sanitarios.

En esta oportunidad, la parroquia comunicó el hecho en las redes sociales, expresando: “Lo que más se lamenta es la campana de bronce que estaba sobre el techo, con más de veinticinco años de historia de nuestra comunidad”.

“Rezamos por los responsables de esta acción delictiva y rogamos para que se pueda encontrar la campana sustraída”, añadieron.

María Lidia, servidora de la parroquia, comentó a Diario Época que el lunes por la mañana “el párroco Oscar Luna descubrió que desconocidos entraron y violentaron la puerta de los sanitarios comunitarios que están al lado de la casa parroquial. Advirtió que se llevaron un lavatorio del baño de hombres”.

“Hoy (miércoles), los albañiles que se encuentran realizando obras en el templo viejo vieron que también faltaba la pequeña campana de bronce que estaba colocada en el campanario del antiguo templo", detalló.

Se trata de una campana que tiene historia en la comunidad ya que “fue donada por una directora de escuela del centro, porque en ese entonces ya se estaban utilizando los timbres para llamar a los alumnos”, relató la servidora.

“Era una pequeña campana de escuela. Para el año 2000 esa campana ya tenía más de 60 años", señaló, y más de 25 en la parroquia.

Personal policial de la Comisaría 17ª ya se encuentra investigando el caso y tiene algunos sospechosos, al tiempo que monitorean las “chacaritas” de la zona, centros de reciclaje o compraventa de materiales recuperables, que suelen comprar este tipo de objetos.