El departamento de investigación de organizaciones criminales de Carabineros de Chile detuvo al presunto responsable del robo de candelabros de la Catedral de Santiago el pasado 6 de enero.

Tras el robo, comenzó una intensa búsqueda por tratarse de objetos que forman parte del patrimonio histórico, religioso y cultural de Santiago.

Este martes 20 de enero, personal especializado del Departamento OS9 de investigación criminal de Santiago logró la detención de un hombre con antecedentes por delitos similares en Francia, país del que fue expulsado e impedido de reingresar.

El sospechoso de 54 años fue arrestado en Paine, mientras se dirigía en un vehículo particular en dirección a la ciudad de Santiago. Permanecerá 90 días en prisión preventiva, tiempo que durará la investigación.

Para su captura, el personal de Carabineros se apoyó en el material recopilado por las cámaras de seguridad, que involucran a este sujeto en el robo de los distintos elementos de plata de la catedral.

Además de la detención del sospechoso, se encontraron los candelabros robados en un domicilio de Concepción, algunos de ellos destrozados para una eventual fundición.

Como parte de la investigación, el Ministerio Público ordenó también el allanamiento del domicilio de la pareja del imputado —una mujer chilena de 33 años— donde se incautó un revólver y municiones. La mujer fue detenida por infracción a la Ley de Control de Armas.

Ante lo sucedido, Mons. Héctor Gallardo, deán de la catedral, agradeció a quienes llevaron adelante la investigación y reflexionó: “Hace bien a nuestra patria saber que, si alguien comete un delito, es capturado por los brazos de la ley”.

Mons. Gallardo lamentó que algunas piezas hayan quedado dañadas porque “su valor no se mide en dinero, sino en historia y patrimonio”.

“Estos candelabros tienen siglos de trabajo artesanal y significado para la Iglesia y para el pueblo de Chile”, señaló, pidiendo mejoras en la seguridad y compromiso de la comunidad para “cuidar lo que nos pertenece en lo espiritual y en lo patrimonial”.