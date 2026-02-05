El Papa León XIV nombró al P. César Luis Caro Puértolas, sacerdote de origen español, como Administrador Apostólico del Vicariato de San José del Amazonas en Perú. El presbítero era hasta ahora vicario general de la misma jurisdicción.

La Conferencia Episcopal Peruana informó del nombramiento a través de su página de Facebook, tras la renuncia, por salud, del Vicario Apostólico, el obispo José Javier Travieso Martín, que hoy cumple 74 años.

“La Santa Sede encomienda al administrador apostólico, por razones especiales, el gobierno provisional de una jurisdicción, en este caso el Vicariato. El administrador ejerce su oficio coordinando en nombre del Papa la circunscripción que le ha sido confiada”, explica el Vicariato de San José del Amazonas.

El administrador apostólico, prosigue el texto, “asume los deberes del obispo ordinario y goza de su misma potestad, exceptuando todo aquello propio del orden episcopal y algunas otras facultades que el derecho canónico determina. En todo caso, al ser algo transitorio, la Iglesia dice que ‘nada debe innovarse’”.

El lunes 26 de enero, en el marco de la visita ad limina de los obispos del Perú, el P. Caro fue recibido en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano, en representación de Mons. Travieso, que no pudo asistir por su frágil salud.

El sacerdote le obsequió un pequeño bufeo, un delfín de agua dulce, tallado en palisangre, una madera dura y rojiza de la Amazonía, para que recuerde en sus oraciones a esta región peruana.

Según informa el vicariato, el Papa y el nuevo administrador apostólico dialogaron sobre el acompañamiento de los pueblos amazónicos, el impacto de la economía ilegal, la defensa de los derechos humanos en la región y las vocaciones, entre otros.

¿Quién es el nuevo Administrador Apostólico del Vicariato de San José del Amazonas?

El P. César Caro nació en Mérida (España) en 1970. Fue ordenado sacerdote en el 2000. Trabajó como párroco en pueblos pequeños de su tierra natal y fue enviado al Perú en 2014.

Trabajó dos años en la Diócesis de Chachapoyas, y en febrero de 2017 fue enviado como misionero al Vicariato de San José del Amazonas. En marzo de 2020 fue nombrado vicario general y trasladado a la localidad de Indiana, donde fue párroco. Desde febrero de 2022 reside en la sede administrativa de Punchana, cerca de Iquitos.