El Papa León XIV recibió este miércoles en el Vaticano a la delegación de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), que viajó a Roma junto a su presidente, el Cardenal Pedro Barreto, para participar en el Jubileo de los Equipos Sinodales y de los Organismos de Participación, celebrado del 24 al 26 de octubre.

Aunque el encuentro en el Palacio Apostólico se celebró a puerta cerrada y el Vaticano no ofreció mayor información, uno de los temas tratados habría sido este evento, convocado por la Secretaría General del Sínodo y que reunió a representantes de todos los continentes.

Los participantes en el Jubileo también peregrinaron hasta la Puerta Santa de San Pedro como un signo de renovación espiritual y compromiso misionero, según precisó la CEAMA en un comunicado.

Mauricio López, vicepresidente de la CEAMA, intervino durante uno de los eventos de este Jubileo, en el que presentó el camino recorrido por la Iglesia amazónica, destacando su riqueza espiritual y su aporte a la Iglesia universal.

“La CEAMA es fruto de un largo camino de Iglesia, de una Iglesia misionera que camina junto a los pueblos y comunidades de la Amazonía. Es un signo de comunión donde obispos, religiosas, laicos y pueblos originarios discernimos juntos los nuevos rostros de la Iglesia que sueña el Papa Francisco”, señaló López.

Explicó también que este organismo es resultado del proceso sinodal del Sínodo para la Amazonía —celebrado en 2019—, y que encarna los cuatro sueños de la exhortación Querida Amazonía: social, ecológico, cultural y eclesial.

“La sinodalidad en la Amazonía no es un método, es un modo de ser Iglesia, donde todos caminamos juntos en la escucha y el servicio”, afirmó.

También precisó que sigue ofreciendo al mundo “una experiencia eclesial que nace del territorio, se nutre del Evangelio y camina con esperanza junto a quienes más sufren en el corazón de la Amazonía”.

Ante más de 2.000 personas que participaron en el Sínodo de la Sinodalidad —cuya sesiones mundiales se realizaron en 2023 y 2024 en el Vaticano, el Papa invitó a las iglesias locales a seguir caminando en el discernimiento comunitario que el Espíritu Santo inspira a toda la Iglesia: “La Iglesia debe escuchar el clamor de la tierra, ser puente entre culturas y religiones, y trabajar por la paz y la comunión”, expresó el Pontífice.