El Papa León XIV aceptó la renuncia de Mons. José Javier Travieso Martín, cercano a los 74 años de edad, al cargo de Vicario Apostólico del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, en la selva del Perú.

“Concluye así el servicio de Mons. José Javier como pastor del Vicariato. Comenzó el 1 de febrero de 2015. Han sido 11 años de tarea, de cambios, de sueños del Sínodo de la Amazonía y de esfuerzo para sacar adelante esta Iglesia particular, a la que ha hecho crecer y dado mayor estabilidad”, señala el Vicariato Apostólico en su página de Facebook.

“Agradecemos a Mons. José Javier su entrega, su testimonio de hombre de Dios, su bondad y su cercanía. Pedimos al Señor, por la intercesión de María, que le cuide y pueda mejorar en su salud”, añade, sin precisar la dolencia del prelado que cumplirá 74 años el 5 de febrero.

Los obispos de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) también agradecen al ahora Vicario Apostólico Emérito por su “entrega, cercanía y amor por la Iglesia amazónica han dejado una huella profunda en el corazón de nuestro pueblo”, y elevan “una oración por su vida y su salud, confiándolo a la protección de la Virgen María”.

El 26 de enero, en el marco de la visita ad limina de los obispos peruanos, el Papa León XIV recibió en audiencia al vicario general de San José del Amazonas, P. César Caro. “El encuentro había sido concedido a nuestro obispo, Mons. José Javier Travieso, pero, al no poder asistir por motivos de salud, fue reemplazado por el vicario general”, señala el Vicariato.

De acuerdo a las normas de la Iglesia, los obispos presentan su renuncia al Papa cuando cumplen 75 años. Luego depende del Santo Padre si esta es aceptada. En ocasiones, la salud de un obispo, como en este caso, es la razón para una renuncia anticipada.

¿Quién es Mons. José Javier Travieso Martín?

Mons. José Javier Travieso Martín es un obispo de origen español que sirvió en la Amazonía del Perú. Nació en Don Benito, provincia de Badajoz (España), el 5 de febrero de 1952.

Estudió en las escuelas Claretianas de Badajoz e ingresó al Seminario Menor de los Misioneros Claretianos de la Provincia Bética. Siguió sus estudios filosóficos en el seminario de Loja y los teológicos en la Facultad de Cartuja de la Compañía de Jesús en Granada.

En 1987 obtuvo la Licenciatura en Pastoral Juvenil por la Pontificia Universidad Salesiana. Emitió su profesión religiosa el 19 de marzo de 1976 y fue ordenado sacerdote el 26 de junio del mismo año. En 1988 fue destinado a la Provincia del Perú.

Sirvió en distintos cargos en las ciudades de Lima y Trujillo, hasta que en 2009 se convirtió en el primer claretiano en recibir el ministerio episcopal en Perú, al ser nombrado Obispo Auxiliar de Trujillo, por el Papa Benedicto XVI, cuando los claretianos celebraron 100 años de su presencia en el país.

El 1 de noviembre el Papa Francisco lo designó Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas.