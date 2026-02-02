Mons. Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo Emérito de La Paz, Baja California Sur (México), falleció este 2 de febrero a los 75 años, apenas dos días después de que el Papa León XIV aceptara su renuncia.

Mons. Alba Díaz había pastoreado la Diócesis de La Paz desde 2001, sumando casi 25 años al frente de la diócesis mexicana.

La noticia la dio su sucesor en el liderazgo de la Diócesis de La Paz, Mons. Miguel Ángel Espinosa Garza, indicando en un comunicado que los católicos en la región afrontan el fallecimiento del prelado “con tristeza en el corazón, pero llenos de esperanza cristiana”.

“Como el anciano Simeón, después de un largo caminar, hoy se encuentra con nuestro Salvador”, dijo Mons. Espinosa Garza, destacando que la muerte del prelado ocurrió en la Fiesta de la Presentación del Señor en el Templo.

El Obispo de La Paz, que fue obispo coadjutor de Mons. Alba Díaz con derecho a sucesión desde 2023, aseguró que como Iglesia “damos gracias a Dios por el don de su vida, por su generoso ministerio episcopal y por el testimonio de fe, entrega y servicio que ofreció a la Iglesia a lo largo de su caminar pastoral”.

“Confiamos su alma al Señor de la vida, a quien sirvió con fidelidad, y lo encomendamos a la intercesión de la Santísima Virgen María”, añadió, agradeciendo la “cercanía fraterna” y “oraciones por el eterno descanso de Mons. Miguel Ángel Alba Díaz y por la comunidad eclesial que hoy llora su partida”.

Más de dos décadas de gobierno pastoral y los achaques de la salud

Una publicación en el sitio web de la Diócesis de La Paz en 2023, con ocasión de la ordenación episcopal de Mons. Miguel Ángel Espinosa Garza, recuerda que Mons. Miguel Ángel Alba Díaz sufrió una embolia apenas “dos años después” de asumir el gobierno pastoral de la diócesis.

“Luego de un tiempo breve de recuperación, continuó con su titánica labor pastoral”, añade, recordando que realizó “viajes constantes hasta los lugares más apartados, por caminos sinuosos o en lancha, con una salud cada vez más disminuida por problemas de osteoporosis”.

Al cumplir los 71 años, indicó la Diócesis de La Paz, Mons. Alba Díaz “quiso presentar su renuncia”, pero “el Papa, a través del anterior Nuncio Apostólico Franco Coppola, le aconsejó que solicitara un Obispo Coadjutor”.

Fue así que el 3 de noviembre de 2022, Francisco nombró a Mons. Espinosa Garza como Obispo Coadjutor de La Paz, recibiendo la ordenación episcopal el 24 de enero de 2023.

Su renuncia al gobierno pastoral de La Paz fue aceptada por el Papa León XIV el 31 de enero de 2026, y el prelado falleció dos días después, el 2 de febrero.