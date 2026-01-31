Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

El Papa León XIV aceptó la renuncia de Mons. Miguel Ángel Alba Díaz, Obispo de La Paz en el estado de Baja California Sur (México); y ahora asumirá la sede el hasta ahora Obispo Coadjutor de la misma diócesis, Mons. Miguel Ángel Espinosa Garza.

Mons. Alba Díaz acaba de cumplir 75 años el 23 de enero, la edad de jubilación de los obispos en la Iglesia Católica y, por lo tanto, el Santo Padre ha aceptado su renuncia.

“Nos unimos en alegría y oración con la Iglesia que peregrina en la Diócesis de la Paz, Baja California y deseamos un fecundo desempeño en su encomienda episcopal que el Señor le ha confiado”, señalaron los obispos mexicanos al informar sobre la nueva misión de Mons. Espinoza.

¿Qué es un obispo coadjutor?

El Código de Derecho Canónico establece que un obispo coadjutor  asiste al obispo diocesano del mismo modo como lo hace un obispo auxiliar, es decir como colaborador bajo su autoridad.

El Papa nombra a un obispo coadjutor a petición del obispo diocesano o cuando lo considera conveniente. Este nombramiento suele darse cuando el diocesano está próximo a renunciar o cuando tiene algún impedimento para continuar con el gobierno pastoral, como por ejemplo un problema de salud.

La diferencia principal entre el coadjutor y el auxiliar está en que el primero tiene derecho automático de sucesión. En este caso, al haberse aceptado la renuncia de Mons. Alba Díaz, asume automáticamente la sede Mons. Espinoza Garza.

¿Quién es el nuevo Obispo de La Paz en México?

Mons. Espinosa Garza nació el 26 de abril de 1966 en el estado mexicano de Nuevo León. Asistió al Seminario de Monterrey y fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1991.


Fue vicario parroquial, párroco, rector de la residencia de la Universidad Pontificia de México y coordinador de la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Monterrey. También fue formador en el Seminario Menor de la Diócesis de La Paz de la Baja California Sur.

Fue designado Obispo Coadjutor de La Paz en noviembre de 2022 y fue consagrado obispo el 24 de junio de 2023.

