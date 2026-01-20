El Papa León XIV aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Bogor (Indonesia) presentada por su obispo, el franciscano Mons. Paskalis Bruno Syukur, según informó este lunes 19 de enero de 2026 la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La decisión resulta llamativa, ya que Syukur tiene 63 años, muy lejos de los 75 establecidos por el derecho canónico como edad ordinaria para presentar la renuncia. El prelado había asumido el gobierno de la Diócesis de Bogor tras su ordenación episcopal en 2014.

Ese mismo día, el Vaticano anunció que el Papa ha nombrado administrador apostólico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la Diócesis a Mons. Christophorus Tri Harsono, de 60 años, actual Obispo de Purwokerto. La fórmula empleada indica que el nombramiento ha sido realizado directamente por el Pontífice y queda a su disposición.

Un obispo que renunció a la púrpura

No es la primera vez que Mons. Syukur acapara la atención mediática. El 6 de octubre de 2024, el Papa Francisco incluyó su nombre entre los 21 prelados que pensaba crear cardenales en un consistorio previsto para diciembre de ese año. El anuncio causó sorpresa en Indonesia, al tratarse del primer cardenal del país, el de mayor población musulmana del mundo.

Sin embargo, pocas semanas después, el obispo franciscano renunció a recibir la birreta cardenalicia. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó entonces que el Papa había aceptado la petición de Syukur “de no ser creado cardenal”, a petición expresa del propio prelado.

Según precisó, la decisión estaba motivada por su deseo de “crecer aún más en la vida sacerdotal, en el servicio a la Iglesia y al pueblo de Dios”. Como consecuencia, el consistorio se celebró finalmente con 20 cardenales, en lugar de los 21 inicialmente previstos.

Trayectoria eclesial

Paskalis Bruno Syukur nació el 17 de mayo de 1962 en la isla de Flores, una de las regiones de Indonesia con mayor tradición católica. Realizó su profesión solemne en la Orden de Frailes Menores (Franciscanos) el 22 de enero de 1989 y fue ordenado sacerdote el 2 de febrero de 1991.

En 2001 fue nombrado provincial de los franciscanos en Indonesia, y en 2009 pasó a Roma como Definidor General para Asia y Oceanía. El 21 de noviembre de 2013, el Papa Francisco lo designó Obispo de Bogor, diócesis que ha gobernado durante más de una década.





