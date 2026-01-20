Los santuarios de la Virgen de Guadalupe, en México, y el de la Gran Promesa del Sagrado Corazón, en España, han quedado hermanados y comprometidos a difundir sus respectivas devociones al otro lado del océano Atlántico.

Este hermanamiento está enmarcado en la Novena Intercontinental Guadalupana, que tiene como objetivo la preparación para el 500 aniversario de las apariciones al indio San Juan Diego que se celebrará en 2031.

El acuerdo se ha formalizado mediante la firma del rector de la Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa y vicario general de la Archidiócesis de Valladolid, Jesús Fernández Lubiano, y el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes.

El santuario mexicano celebrará a partir de ahora la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, y el templo vallisoletano hará lo propio de forma solemne en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, orando en ambos casos por los pueblos hermanos de España y México.

El hermanamiento de ambos santuarios es uno de los frutos del viaje que el Cardenal Aguiar ha realizado a la Archidiócesis de Valladolid los días 18 y 19 de enero, en los que el purpurado tuvo ocasión de encontrarse con fieles mexicanos y de otros países hispanoamericanos.

Además, el lunes 19 el cardenal asistió en el Centro Diocesano de Espiritualidad a una reunión de la Comisión Isabel la Católica, instaurada en la Archidiócesis de Valladolid para impulsar su causa de canonización, en la que estuvo presente el arzobispo Mons. Luis Argüello.

La Basílica de la Gran Promesa de Valladolid

La historia de la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid se remonta al siglo XVI, cuando se fundó el colegio San Ambrosio de la Compañía de Jesús, un centro de educación superior en Gramática, Latín, Filosofía y Teología en el que estudió el joven Bernardo de Hoyos (1711-1735).

En esos años, cayó en sus manos un libro de un sacerdote francés, el P. Gallifet, sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que el novicio jesuita desconocía. “De repente sentí en mi espíritu —mientras lo leía— un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto delante del Señor Sacramentado a ofrecerme a su Corazón para cooperar cuanto pudiese… a la extensión de su culto”, dejó escrito.

El día de la Ascensión, 14 de mayo de 1733, el Señor trasladó a Bernardo la que desde entonces es conocida como la Gran Promesa: “Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes”.

Desde este día hasta su temprana muerte a los 24 años, Bernardo de Hoyos no dejó de extender esta devoción por las tierras que entonces conformaban España, llegando a América y Filipinas. Fue beatificado en 2010.