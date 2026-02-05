Ante el dramático escenario que se vive en distintas zonas de la Patagonia a raíz de los incendios forestales, obispos de la región recorrieron lugares afectados, visitaron la localidad de El Hoyo y celebraron allí una Misa.

El Obispo de Rawson y vicepresidente de Cáritas Argentina, Mons. Roberto Álvarez, y el Obispo Prelado de Esquel, Mons. José Slaby, llegaron este lunes 2 de febrero hasta la localidad de El Hoyo para acompañar a las familias damnificadas por los incendios, que arrasaron con más de 45.000 hectáreas de la Patagonia.

En ese marco, los obispos visitaron hogares y dialogaron con las familias, expresando su acompañamiento y la cercanía de la Iglesia, con un mensaje de esperanza a quienes perdieron su vivienda, sus animales y sus medios de vida.

Además del acompañamiento espiritual, Cáritas Esquel organiza la ayuda material con alimentos, agua, abrigo y acompañamiento, impulsando la reconstrucción comunitaria.

Tras la visita, y en el marco de la Fiesta de la Candelaria, Mons. Álvarez y Mons. Slaby celebraron la Eucaristía en la gruta de Rincón de Lobos, en un entorno destruido por las llamas. Concelebró la Misa el párroco del lugar, P. Mariusz Wojciech Jachym, sacerdote redentorista de origen polaco.

La homilía estuvo a cargo de Mons. Álvarez, quien animó a los pobladores a "no cansarse de pedirle a mamá María que interceda por su pueblo".

Asimismo, invocó a Nuestra Señora de la Candelaria, a quien rogó su intercesión pidiendo que apague el fuego y traiga la tan esperada lluvia.

Durante la celebración, comenzó a llover suavemente, un signo para los presentes, que manifestaron emoción y gratitud, tomándolo como un mensaje de esperanza.

Al finalizar la Misa, la comunidad rezó la siguiente oración a la Virgen de la Candelaria:

María que llevas a tu Hijo al templo

y que ahí en la circuncisión, pequeño y frágil,

lo verás verter por primera vez su sangre.

Estamos cansados,

acá en esta tierra estamos dejando el cuerpo,

los pulmones y la vida.

Nuestra Patagonia se quema, se desbasta,

y con ella, la vida entera se convierte en cenizas.

María de la Candelaria,

del fuego tenue que es ofrenda.

Apagá brasas y llamas,

detené el viento,

sosegá ambiciones, recelos y broncas,

y decile a tu Hijo Jesús que nos ampare,

que envíe lluvia,

que arranque los males.

Que sólo quede una luz encendida, la de la esperanza,

que nos enciende el corazón

y nos da fuerza para reconstruirlo todo. Amén.