Julieta Villar

22 de enero de 2026
El fuego continúa avanzando en la región centro-sur de Chile, donde ya son 21 las víctimas fatales de los incendios, más de 50.000 evacuados y más de 800 viviendas destruidas. En ese contexto, el Gobierno decretó el estado de catástrofe en la zona y la Iglesia local reza y se moviliza en ayuda a los damnificados. 

Este miércoles, el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, envió una carta a la Arquidiócesis de Concepción para transmitir su “profunda cercanía espiritual y humana”. 

“Esta dolorosa situación está poniendo de manifiesto una vez más el papel esencial de la Iglesia como presencia solidaria y profética, capaz de coordinar ayudas, animar la caridad y ofrecer acompañamiento humano y espiritual en un contexto marcado por un profundo sufrimiento”, afirma el delegado papal, al tiempo que envía un mensaje de aliento y asegura su oración “por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que se encuentran trabajando en las labores de socorro, así como por las comunidades eclesiales duramente afectadas”. 

La Arquidiócesis de Santiago, por su parte, organiza la ayuda a través de la Vicaría Zona Centro. En esta etapa se están recolectando exclusivamente artículos de higiene personal como jabón, shampoo, pasta de dientes, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas y alcohol gel. 

Desde la Vicaría indicaron que no se recibirán ropa ni alimentos, con el fin de responder de manera más eficiente a las necesidades levantadas en terreno. Para conocer los lugares y horarios de recepción se ha dispuesto el teléfono +56 2 2790 0773. 

Además, este viernes a las 18:00 horas, por iniciativa de la Municipalidad de Santiago y la Catedral Metropolitana, se realizará un concierto solidario y de oración en la catedral a cargo del pianista Roberto Bravo. 

El propósito del evento es reunir ayuda y acompañar solidariamente a las personas y comunidades afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío. 

Junto a Roberto Bravo participarán la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Sofía Molina, quienes ofrecerán un repertorio que invita al recogimiento, la oración y la solidaridad, con obras de compositores y autores como Bach, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, entre otros. 

Quienes deseen asistir deben aportar para el ingreso alimentos no perecibles sellados, artículos de aseo, pañales para niños y adultos, agua envasada y alimento para mascotas. Durante el evento se podrá dar aportes monetarios, también a través de la cuenta de Cáritas Chile. 

A este esfuerzo se suma el Hogar de Cristo, que activó su campaña #JuntosEnAcción, disponiendo sus equipos y experiencia en ayuda humanitaria para acompañar la emergencia, con el foco en la dignidad humana. 

La Fundación Mujer Levántate también apela a la solidaridad de la comunidad con aportes en alimentos, ropa, pañales y artículos de higiene para apoyar el proceso de reconstrucción. 

Los canales oficiales para colaborar son: 

Cáritas Chile: Cuenta Corriente N° 117-01. Banco de Chile. RUT: 70.020.800-1. Correo: comunicaciones@caritaschile.org  

Hogar de Cristo: Campaña #JuntosEnAcción. Cuenta Corriente N° 10675353. Banco BCI. RUT: 81.496.800-6. www.hogardecristo.cl 

Fundación Mujer Levántate. Cuenta Corriente N° 00-000-88224-00. Banco de Chile. RUT: 65.019.819-0. Correo: ingrid.medina@mujerlevantate.cl  

Arzobispado de Concepción: Cuenta Corriente N° 27168280. Banco BCI. RUT: 80.066.500-0. Correo: tesoreria@iglesiadeconcepcion.cl  

Diócesis de Chillán-Parroquia de Quillón: Donaciones presenciales: Plaza de Quillón (frente a la parroquia). Aportes solicitados: agua, bebidas isotónicas, barras de cereal y aportes monetarios. 

Más información en este enlace

 

 

Soy periodista, licenciada en comunicación por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Tengo experiencia laboral en organizaciones no gubernamentales. Desde 2016 me dedico al periodismo católico, primero en la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) y, desde 2022, como corresponsal de ACI Prensa para Argentina, Chile, Uruguay y Bolivia.