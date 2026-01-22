El fuego continúa avanzando en la región centro-sur de Chile, donde ya son 21 las víctimas fatales de los incendios, más de 50.000 evacuados y más de 800 viviendas destruidas. En ese contexto, el Gobierno decretó el estado de catástrofe en la zona y la Iglesia local reza y se moviliza en ayuda a los damnificados.

Este miércoles, el Nuncio Apostólico en Chile, Mons. Kurian Mathew Vayalunkal, envió una carta a la Arquidiócesis de Concepción para transmitir su “profunda cercanía espiritual y humana”.

“Esta dolorosa situación está poniendo de manifiesto una vez más el papel esencial de la Iglesia como presencia solidaria y profética, capaz de coordinar ayudas, animar la caridad y ofrecer acompañamiento humano y espiritual en un contexto marcado por un profundo sufrimiento”, afirma el delegado papal, al tiempo que envía un mensaje de aliento y asegura su oración “por las víctimas, por sus familias y por todos aquellos que se encuentran trabajando en las labores de socorro, así como por las comunidades eclesiales duramente afectadas”.

La Arquidiócesis de Santiago, por su parte, organiza la ayuda a través de la Vicaría Zona Centro. En esta etapa se están recolectando exclusivamente artículos de higiene personal como jabón, shampoo, pasta de dientes, papel higiénico, toallas higiénicas, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas y alcohol gel.

Desde la Vicaría indicaron que no se recibirán ropa ni alimentos, con el fin de responder de manera más eficiente a las necesidades levantadas en terreno. Para conocer los lugares y horarios de recepción se ha dispuesto el teléfono +56 2 2790 0773.

Además, este viernes a las 18:00 horas, por iniciativa de la Municipalidad de Santiago y la Catedral Metropolitana, se realizará un concierto solidario y de oración en la catedral a cargo del pianista Roberto Bravo.

El propósito del evento es reunir ayuda y acompañar solidariamente a las personas y comunidades afectadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío.

Junto a Roberto Bravo participarán la soprano Andrea Cárdenas y la violinista Sofía Molina, quienes ofrecerán un repertorio que invita al recogimiento, la oración y la solidaridad, con obras de compositores y autores como Bach, Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, entre otros.

Quienes deseen asistir deben aportar para el ingreso alimentos no perecibles sellados, artículos de aseo, pañales para niños y adultos, agua envasada y alimento para mascotas. Durante el evento se podrá dar aportes monetarios, también a través de la cuenta de Cáritas Chile.

A este esfuerzo se suma el Hogar de Cristo, que activó su campaña #JuntosEnAcción, disponiendo sus equipos y experiencia en ayuda humanitaria para acompañar la emergencia, con el foco en la dignidad humana.

La Fundación Mujer Levántate también apela a la solidaridad de la comunidad con aportes en alimentos, ropa, pañales y artículos de higiene para apoyar el proceso de reconstrucción.

Los canales oficiales para colaborar son:

Cáritas Chile: Cuenta Corriente N° 117-01. Banco de Chile. RUT: 70.020.800-1. Correo: comunicaciones@caritaschile.org

Hogar de Cristo: Campaña #JuntosEnAcción. Cuenta Corriente N° 10675353. Banco BCI. RUT: 81.496.800-6. www.hogardecristo.cl

Fundación Mujer Levántate. Cuenta Corriente N° 00-000-88224-00. Banco de Chile. RUT: 65.019.819-0. Correo: ingrid.medina@mujerlevantate.cl

Arzobispado de Concepción: Cuenta Corriente N° 27168280. Banco BCI. RUT: 80.066.500-0. Correo: tesoreria@iglesiadeconcepcion.cl

Diócesis de Chillán-Parroquia de Quillón: Donaciones presenciales: Plaza de Quillón (frente a la parroquia). Aportes solicitados: agua, bebidas isotónicas, barras de cereal y aportes monetarios.

Más información en este enlace.