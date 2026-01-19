La zona centro-sur de Chile sufre una vez más las consecuencias de un devastador incendio forestal, con al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados en las regiones de Biobío y Ñuble, a unos 500 kilómetros de Santiago.

Debido a las altas temperaturas y fuertes vientos, el panorama es crítico y los cuerpos de bomberos trabajan de manera incesante para combatir 14 focos de incendios, mientras la previsión meteorológica para los próximos días indica temperaturas extremas que podrían agravar la situación.

En ese marco, el presidente de la Nación, Gabriel Boric, decretó estado de desastre natural para esas zonas y puso todos los recursos del Estado a disposición. A partir de esta decisión, las Fuerzas Armadas tomarán el control del lugar.

Desde la Iglesia Católica, equipos pastorales coordinan la asistencia humanitaria en las regiones más afectadas, con el foco en el cuidado de la vida.

Cáritas Chile permanece en comunicación constante con los comités locales y el Estado, a fin de poder evaluar las pérdidas, mientras que los equipos de pastoral social de la Arquidiócesis de Concepción y la Diócesis de Chillán acompañan a las familias evaluando sus necesidades para ofrecer una adecuada respuesta. También la red Movidos por Chile se encuentra trabajando para conocer los datos oficiales del impacto del fuego en viviendas y hectáreas.

Para canalizar la ayuda de forma segura, Cáritas está organizando una campaña denominada “Solidaridad con las familias afectadas”.

Quienes deseen colaborar pueden enviar su donación a Cáritas a través de la Cuenta Corriente N°117-01. Banco de Chile. Titular: Caritas Chile. RUT: 70.020.800-1. Correo: comunicaciones@caritaschile.org