La Patagonia argentina comenzó este 2026 en estado de alerta una vez más por la presencia de incendios forestales, que esta vez afectan zonas pobladas, áreas naturales y destinos turísticos, con el foco en la provincia de Chubut y extensión a la zona cordillerana de Río Negro y a Santa Cruz, en áreas cercanas a parques nacionales.

Las autoridades confirmaron el origen intencional del fuego, iniciado el 5 de enero y agravado por un contexto de prolongada sequía, temperaturas altas y vientos persistentes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Más de 3.000 turistas ya fueron evacuados y unas 1.800 hectáreas han sido arrasadas por las llamas. Brigadistas, bomberos voluntarios y equipos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego trabajan incesantemente en la zona para proteger viviendas y campos de cultivo.

Ante la dramática situación que se vive en la región, el P. Gabriel Bilchi, párroco de San Francisco de Asís, en la localidad de El Maitén, invitó a la comunidad a unirse ante la emergencia.

En un videomensaje dirigido a la comunidad, el sacerdote expresó: “Hoy estamos dando una triste noticia, que es más que nada una tragedia. Estamos sufriendo los incendios de la comarca y la idea es asistir tanto a bomberos como a los brigadistas que están combatiendo con el fuego”.

“Son muchas horas las que ellos trabajan y muchas veces sin comer, entonces la idea es alcanzar un plato de comida, ya que se necesita, para poder seguir trabajando, con muy pocas horas de descanso”, detalló.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Estamos, una vez más, apelando a la solidaridad de todos con alimentos no perecederos, principalmente, y después lo que sean gasas, Platsul (n.d.r. crema para quemaduras)”, solicitó.

“Vamos a cocinar aquí en la parroquia, así que los alimentos los pueden alcanzar hasta aquí y todo va a ser para ayudar a nuestros bomberos de la localidad y los brigadistas que están combatiendo el fuego”, precisó, enviando su bendición.

Desde Cáritas de la Prelatura de Esquel, por su parte, difundieron un comunicado a través de WhatsApp en el que expresan “profundo dolor en el corazón” ante la grave situación que se vive en Chubut.

“Los incendios que afectan a Puerto Patriada, Epuyén y al Parque Nacional Los Alerces están arrasando bosques, poniendo en riesgo a comunidades enteras, dañando nuestra casa común y dejando una herida profunda en nuestra tierra patagónica”, señala el texto.

“Nos duele ver cómo el fuego avanza, cómo familias viven horas de angustia, cómo quienes combaten los incendios lo hacen con enorme entrega y cansancio, y cómo una naturaleza que es don de Dios sufre consecuencias que no pueden ni deben naturalizarse. Estas cosas no pueden seguir pasando. No podemos acostumbrarnos al dolor ni al silencio”, afirma.

Desde Cáritas convocan especialmente a “que nos unamos en la oración, para que el Señor nos sostenga en medio de esta prueba, envíe la tan esperada lluvia, fortalezca a los brigadistas, consuele a las familias afectadas y nos despierte como sociedad a una conversión profunda en el cuidado de la creación”.

Cáritas Esquel recibe principalmente agua mineral, alimentos no perecederos, artículos de limpieza y elementos de higiene personal. “Cada botella de agua, cada alimento y cada artículo de higiene es un gesto que sostiene, cuida y abraza en momentos muy difíciles”, aseguran y recuerdan que “en comunidad, la solidaridad se convierte en esperanza”.

Quienes deseen colaborar pueden acercar sus donaciones de 16 a 18 horas al Obispado (Av. Perón 247 - Esquel) o con un aporte de dinero al alias CaritasEsquel. Titular: Prelatura de Esquel. Banco Nación. Enviar comprobante por Whatsapp al +54 9 294 5513772.