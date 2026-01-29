Los incendios continúan avanzando en la Patagonia argentina, generando preocupación entre pobladores, bomberos y brigadistas, en medio de un contexto climático que agrava la emergencia. En la provincia de Chubut ya se contabilizan 45.000 hectáreas quemadas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó este miércoles que continúa coordinando el despliegue federal de brigadistas, equipos técnicos y medios aéreos para combatir los incendios forestales que afectan a la región.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En ese marco, mediante un comunicado titulado “Nuestra Patagonia Arde”, el Área de Ecología Integral de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina expresó “inmenso dolor y preocupación” por los incendios, y pidió al Gobierno Nacional que, en diálogo con los gobiernos provinciales, declare la emergencia y ponga a disposición “todos los recursos necesarios para que la Patagonia se deje de quemar”.

“Después llegará el momento de determinar responsabilidades o señalar causas”, reconocieron, subrayando que “ahora es el momento de arremangarse y darle fin a esta crisis”.

Finalmente, elevaron su oración “pidiendo al Señor de la creación que envíe pronto la lluvia que alivie esta situación, y que consuele a tantos hermanos y hermanas, familias y comunidades, poblados y pueblos originarios que de diversas maneras fueron y son afectados por estos terribles hechos”.

“Gracias a quienes con el cuerpo o la ayuda material están haciendo lo posible y lo imposible para apagar el fuego que destruye y devora todo a su paso. María de Luján, Madre de nuestra Patria Argentina, interceda por nosotros e ilumine a los que tienen que tomar decisiones en estas circunstancias dramáticas”, rezaron.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la mañana del jueves, se conoció que el Gobierno Nacional anunció la entrega de más de 100 mil millones de pesos (cerca de 67 millones de dólares estadounidenses) a las asociaciones de Bomberos Voluntarios para adquirir “equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de estos”.

La decisión fue comunicada a través del Boletín Oficial de este jueves.