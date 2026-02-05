La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, conocidos como los lefebvrianos, informó que el próximo 12 de febrero el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el Cardenal Víctor Manuel Fernández, tendrá un encuentro privado en el Vaticano con el superior de la orden, el sacerdote Davide Pagliarini, de 55 años.

La reunión se produce después del anuncio realizado el pasado 2 de febrero de que ordenarán obispos sin el permiso del Papa. Esta medida acarrea automáticamente la excomunión y en la práctica los convierte en un grupo cismático, separado de la Iglesia católica.

Según el comunicado publicado este 5 de febrero de 2026, tras ese anuncio, el Cardenal Fernández contactó al P. Pagliarini para proponer un encuentro, iniciativa que fue aceptada por la dirección de la Sociedad.

El encuentro está previsto para el jueves 12 de febrero y se enmarca en un contexto de diálogo entre la Santa Sede y esta orden. Según informó el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, este miércoles “la reunión será una ocasión para un diálogo informal y personal, que ayude a identificar instrumentos eficaces de diálogo que puedan conducir a resultados positivos”, informó Vatican News.

Por el momento, sólo esta prevista la reunión con el Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y no se sabe si también se encontrarán con el Papa León XIV.

En su comunicado, la Fraternidad San Pío X, fundada por el arzobispo Marcel Lefebvre, que mantiene una situación canónica irregular, invita a los miembros y fieles de la Fraternidad a acompañar este momento con la oración, pidiendo “el buen resultado de este encuentro”, sin ofrecer más detalles sobre el contenido previsto de la reunión ni sobre sus posibles consecuencias.

En 1988 el obispo Lefebvre ordenó cuatro obispos desobedeciendo una orden explícita de San Juan Pablo II, y fueron excomulgados todos ellos. Pasaron 21 años hasta que Benedicto XVI les levantó unilateralmente la excomunión.

El Papa Francisco autorizó después a sus sacerdotes a confesar y a celebrar bodas en un nuevo intento de acercamiento con esta orden.

La ordenación de obispos, sin permiso papal, tendrá lugar el próximo 1 de julio, fecha que coincide con el aniversario del decreto que en 1988 Juan Pablo II firmó para excomulgar a Marcel Lefebvre.

Lefebvre, un obispo tradicionalista francés, fundó en 1970 la Fraternidad Sacerdotal San Pío X como reacción a las decisiones del Concilio Vaticano II, que considera erróneas y que siempre se negó a aplicar. Además, celebran la Misa según el rito anterior a la reforma del Concilio Vaticano II. El obispo Lefebvre falleció en 1991 sin haberse reconciliado con el Vaticano Roma.