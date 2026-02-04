El Vaticano respondió al anuncio hecho el lunes por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) de que planea consagrar obispos —hasta ahora sin la aprobación de Roma— señalando que el diálogo continúa y tiene como objetivo evitar rupturas o decisiones unilaterales.

En una breve declaración enviada al National Catholic Register el martes 3 de febrero, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que “continúan los contactos entre la Fraternidad San Pío X y la Santa Sede, con la voluntad de evitar rupturas o soluciones unilaterales con respecto a las problemáticas surgidas”.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), que se encuentra en un estado de “irregularidad institucional” o “comunión imperfecta” con la Santa Sede, anunció el lunes que planea consagrar nuevos obispos el 1 de julio, incluso sin autorización del Vaticano.

La FSSPX celebra exclusivamente la Misa tradicional en latín y mantiene diferencias doctrinales con ciertas enseñanzas y reformas del Concilio Vaticano II.

El superior general de la FSSPX, el P. Davide Pagliarani, dijo que había solicitado una audiencia con el Papa León en agosto pasado para presentar, “de manera filial”, la situación actual de la FSSPX, incluida su necesidad de obispos.

Posteriormente, envió una segunda carta, expresando explícitamente la necesidad de la FSSPX de nuevos obispos para continuar su ministerio, pero afirmó haber recibido una respuesta que no atendía sus solicitudes. Pagliarani, con el apoyo unánime de su consejo, decidió que se procederá unilateralmente con la consagración de nuevos obispos en julio.

La declaración del Vaticano del martes ofrece la esperanza de que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo para evitar las consagraciones, o que se puedan realizar con un marco canónico de mutuo acuerdo.

Desde la consagración ilícita de cuatro obispos por parte de Mons. Marcel Lefebvre en 1988, que condujo a su excomunión, las relaciones entre el Vaticano y la FSSPX han oscilado entre un acercamiento cauteloso y una renovada tensión, sin llegar a una regularización canónica completa.

El diálogo mejoró notablemente a partir de 2003, aproximadamente, y la reconciliación con la FSSPX fue una de las prioridades de Benedicto XVI. En 2009, el Papa levantó las excomuniones de los cuatro obispos de 1988, y las conversaciones doctrinales posteriores intentaron asegurar la aceptación de la FSSPX del Concilio Vaticano II, pero las negociaciones se estancaron en 2012.

El Papa Francisco adoptó un enfoque más pragmático y pastoral cuando, en 2015, otorgó a los sacerdotes de la FSSPX la facultad de absolver pecados válida y lícitamente, concesión que posteriormente se hizo permanente. Dos años después, permitió a los obispos diocesanos delegar a sacerdotes de la FSSPX oficiar matrimonios, pero el diálogo volvió a estancarse ese año.

La elección del P. Pagliarani en 2018 trajo consigo una línea doctrinal más firme sobre el Vaticano II y un mayor escepticismo hacia cualquier acuerdo canónico que se percibiese como un compromiso.

Los observadores afirman que seguir adelante unilateralmente con nuevas consagraciones de obispos, después de haber buscado explícitamente —y no recibido— la aprobación de Roma, indica una clara divergencia de juicio que podría endurecer las posiciones de ambas partes, haciendo más difícil cualquier solución canónica futura.

Como en todo este proceso de diálogo, el punto clave de conflicto es hasta qué punto la FSSPX hará concesiones o se mantendrá firme en sus posiciones doctrinales respecto al Concilio Vaticano II. Estas se centran en la libertad religiosa, el ecumenismo y las relaciones con las religiones no cristianas.

El abad Claude Barthe, sacerdote diocesano francés, exmiembro de la FSSPX y que ahora enseña en el seminario internacional del tradicional Instituto Cristo Rey, Sumo Sacerdote, insta a la prudencia frente a los acontecimientos actuales.

“Creo que debemos ser muy cautelosos al hablar de este asunto”, declaró al Register el martes. “Es evidente que el asunto mediático de las consagraciones episcopales anunciadas por la FSSPX es una de las consecuencias de la herida abierta en la Iglesia por el último concilio y la reforma litúrgica posterior. Sería razonable que este asunto diera lugar a un intercambio de opiniones abierto y pacífico entre las dos partes, la Santa Sede y la FSSPX”.

Artículo publicado originalmente en el National Catholic Register. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa