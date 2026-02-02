La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) anunció el lunes que planea consagrar nuevos obispos el 1 de julio, incluso sin autorización del Vaticano, una medida que probablemente conduciría a la excomunión automática de todos los obispos que participen y endurecería una división de décadas con Roma.

La FSSPX, que celebra exclusivamente la Misa tradicional en latín y mantiene diferencias doctrinales con ciertas enseñanzas y reformas del Concilio Vaticano II, no ha consagrado nuevos obispos desde 1988, cuando el fundador de la fraternidad, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró a cuatro obispos sin la aprobación de Roma. La medida contravino directamente el derecho canónico y condujo a la excomunión automática de ellos y del arzobispo.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Aunque el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones de 1988 en 2009, el Vaticano afirma que la FSSPX existe en un estado de “irregularidad institucional” o de “comunión imperfecta” con la Santa Sede, al carecer de una estructura canónica formal y reconocida. Los desacuerdos doctrinales en curso son la razón aducida por la cual aún no se le ha concedido una estructura canónica estable.

La FSSPX dijo el lunes que su superior general, el P. Davide Pagliarani, solicitó una audiencia con el Papa León XIV el pasado agosto para presentar, “de manera filial”, la situación actual de la FSSPX, incluida su necesidad de obispos.

El comunicado de la fraternidad añade: “Tras haber madurado durante largo tiempo su reflexión en la oración, y habiendo recibido de la Santa Sede, en días recientes, una carta que de ninguna manera responde a nuestras peticiones, el P. Pagliarani, en armonía con el parecer unánime de su consejo”, ha decidido proceder con la consagración de nuevos obispos.

La FSSPX cuenta únicamente con dos obispos en funciones: Mons. Bernard Fellay, antiguo superior general de la fraternidad, y Mons. Alfonso de Galarreta. Mons. Richard Williamson fue expulsado en 2012 por desobediencia persistente y oposición abierta a los superiores de la fraternidad y a su política hacia Roma. Murió el año pasado. Mons. Bernard Tissier de Mallerais murió en 2024.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco intentaron regularizar gradualmente a la FSSPX, y Benedicto XVI promovió un diálogo que se interrumpió en 2017. El Papa Francisco concedió facultades para confesiones y matrimonios, manteniendo abiertos los asuntos doctrinales.

Analistas afirman que seguir adelante con nuevas consagraciones después de buscar explícitamente y no recibir el acuerdo de Roma señala una clara divergencia de juicio que probablemente endurecerá las posturas en ambos lados, haciendo más difícil cualquier solución canónica futura.

También señalan que la medida impugna implícitamente la manera en que la Santa Sede está gestionando la liturgia, la doctrina y el movimiento tradicionalista a nivel global, en un momento en que los debates sobre la liturgia anterior ya son intensos.

“Las excomuniones vuelven a estar sobre la mesa, obviamente porque es automático”, dijo Joseph Bevan, un laico destacado de la FSSPX y autor del libro de 2025 Traddy Daddy — Memories and Thoughts of the Father of a Catholic Family. Dijo que cree que un desenlace así era “inevitable”, y añadió que las conversaciones están en curso desde julio de 2025 pero sin avances. “¿A quién puede culparse?”, dijo a EWTN News. “Roma está demorando las cosas y está siendo obstructiva”.

Pero un canonista romano, hablando bajo condición de anonimato a EWTN News, mantuvo la esperanza de que, dado que las consagraciones aún no han ocurrido, quizá podría encontrarse una solución mientras tanto y que el anuncio de hoy podría presionar a ambas partes a llegar a una resolución.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En su mensaje del 2 de febrero, Pagliarani enfatizó que el motivo de la FSSPX sigue siendo el servicio a la Iglesia y la preservación de la tradición, citando su reflexión de 2024 con motivo del 50º aniversario de la declaración del arzobispo Marcel Lefebvre que expuso formalmente la postura de la FSSPX.

“La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X no busca principalmente su propia supervivencia”, dijo Pagliarani en aquella ocasión. “Busca el bien de la Iglesia universal y, por esta razón, es una obra de la Iglesia, que responde a las necesidades de una época trágica sin precedentes… Sin ningún espíritu de rebelión, amargura o resentimiento, proseguimos nuestra labor de formar sacerdotes, guiados por el magisterio perenne”.

El comunicado concluye diciendo que habrá más explicaciones sobre la situación actual y la decisión de hoy en los próximos días.

Artículo publicado originalmente en EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.