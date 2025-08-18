El Cardenal Anders Arborelius hizo un llamado enfático a la unidad en la Diócesis de Estocolmo (Suecia), aclarando el estatus canónico de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) y advirtiendo a los católicos suecos sobre decisiones que podrían socavar la comunión eclesial.

La declaración del cardenal, publicada el 15 de agosto en la solemnidad de la Asunción, respondió a la controversia generada tras actos episcopales realizados en la diócesis por el obispo Bernard Fellay, ex superior general de la FSSPX, sin el conocimiento ni consentimiento del obispo diocesano.

Según la aclaración oficial de la Diócesis de Estocolmo, el Obispo de Estocolmo es el único que ejerce supervisión sobre la vida litúrgica dentro de su jurisdicción, y ningún otro obispo puede realizar actos eclesiales en la diócesis sin su permiso, tal como lo exige el derecho canónico y las directrices de la Santa Sede. El comunicado señaló que Fellay había llevado a cabo funciones episcopales “sin el conocimiento de nuestro obispo”, un acto descrito como contrario al derecho canónico y causa de “división y discordia”, informó EWTN Noruega.

La diócesis dejó claro que la FSSPX no vive ni actúa en comunión con la Santa Sede, y que su estatus canónico sigue siendo incierto.

Los sacramentos recibidos de sacerdotes de la FSSPX fueron descritos como “válidos pero ilícitos” (válidos pero no permitidos), y se instó a los fieles a evitarlos.

La aclaración añadió que tales sacramentos no pueden ser registrados en los libros parroquiales —lo que afecta el acceso a certificados de bautismo o confirmación— y que a los sacerdotes de la FSSPX no se les permite celebrar Misa en ninguna parte de la diócesis.

Arborelius hizo referencia específica al énfasis del Papa León XIV en fortalecer la unidad interna de la Iglesia desde el inicio de su pontificado, señalando que “sólo desde esta unidad interior podemos contribuir a fomentar la unidad con otros cristianos”.

El cardenal enfatizó que el 2025 —tanto el año jubilar como el 1700 aniversario del Concilio de Nicea— ofrecen ocasiones clave para renovar la fe en “una, santa, católica y apostólica Iglesia”.

La Diócesis de Estocolmo subrayó que los católicos que reciben sacramentos administrados por la FSSPX deben entender que tal participación “expresa una falta de unidad con el obispo diocesano y el Papa León XIV”.

La declaración añadió que invitar a líderes eclesiásticos a la diócesis de manera privada viola el derecho canónico y fomenta la división.

Arborelius vinculó la importancia de la unidad con el año jubilar y el aniversario de Nicea, describiendo la Eucaristía como el “sacramento de la unidad” y advirtiendo contra cualquier cosa que pueda sembrar división. Oró por la intercesión de la Santísima Virgen María, instando a los católicos a mantenerse firmes en la unidad confiada por Cristo a los apóstoles y sus sucesores.

La detallada aclaración de la diócesis reafirmó que la Iglesia debe proteger su tesoro más sagrado —los sacramentos— y que estos deben celebrarse siempre en comunión con el obispo diocesano y el Papa.

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X fue fundada en 1970 por el arzobispo Marcel Lefebvre en Suiza para preservar las prácticas católicas tradicionales en medio de las reformas del Concilio Vaticano II.

La consagración en 1988 de cuatro obispos sin la aprobación papal por parte de Lefebvre llevó a su excomunión y la de los obispos, considerada un “acto cismático” por el Papa Juan Pablo II.

Aunque el Papa Benedicto XVI levantó las excomuniones en 2009, el grupo sigue fuera de la plena comunión con la Iglesia.

Concesiones recientes del Vaticano incluyen que el Papa Francisco otorgó a los sacerdotes de la FSSPX la facultad de escuchar confesiones válidamente en 2015 y autorizó la supervisión diocesana para matrimonios válidos de la FSSPX en 2017.

El Vaticano incluyó una peregrinación de la FSSPX en su calendario oficial para el Año Jubilar 2025. En preparación para la peregrinación, la FSSPX informó que comenzó una novena a la Inmaculada Concepción el 11 de agosto.

